無解進攻　哈登：人們只關注我罰球忽略我出色表現

▲哈登逆天進攻手段征服外界。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

哈登(James Harden)4日率火箭踢館勇士，面對衛冕軍火箭打當相當有韌性，「大鬍子」更是憑藉一己之力帶隊殺入OT關鍵時刻還砍進高難度逆轉三分，終場火箭就以135比134收下勝利，賽後他也談及最近遭人熱議的罰球，認為外界都只會關注他罰球的事情，而忽略他在場上出色表現。

勇士教頭柯爾(Steve Kerr)賽前就表示防守哈登不能伸手，因為很容易就會讓他上罰球線，而金州球員也確實執行教練所下達指示，特意控制對哈登的犯規，讓他僅戰上罰球線9次，比起前一戰哈登單場27罰明顯減少許多，但最終哈登仍靠著不講理三分彈殺死衛冕軍，全場爆砍44分，10籃板，15助攻的大三元數據，還刷新多項紀錄，可說是哈登生涯最神一戰。

不過作為聯盟「罰球王」哈登一直以來打法都遭到詬病，此戰「大鬍子」靠罰球只拿8分卻用各種進攻技巧擊潰衛冕軍，賽後他也談到人們對他罰球的看法，「我有一套完整的進攻手段，我可以突破到籃下也可以出手投籃，在我投籃的時候不要犯規，那我們就沒什麼可以說的了這很簡單，外界談論太多關於我罰球的事情，而忽略我在場上出色的表現，人們只需要專注在我出色表現這方面。」

而哈登此役瘋狂的表現也確實征服許多人，連柯爾賽後都對他讚譽有加，「他做了他會做的事情，他是單打大師，他的後撤步三分以及製造犯規能力，我認為在逼迫他遠離罰球線方面我們已經做很好了，但他最後投進不可思議的進球，要給他所有的讚美，這是他應得的。」

▲哈登認為外界都只關注他的罰球，而忽略他場上出色的表現。（圖／路透）