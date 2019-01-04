UBA／莊又齊英雄差點變狗熊　文化驚險剋台藝睽違4年晉八強

▲莊又齊豪取23分、15籃板，關鍵時刻罰球軟手險英雄成狗熊。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／新北報導

文化大學領先了大部分的時間卻在最後1分鐘自亂陣腳，被台藝追到1分之差，斬獲23分、15籃板的莊又齊頓時軟手兩罰盡墨讓台藝發動反快攻，所幸張幃翔籃下失手，文化才在驚濤駭浪之中以54比53驚險取得第10勝，睽違4年重返八強。

文化昨日92比66輕取屏東大學拿到第9勝，不過還不能確定晉級，4日輔仁大學中美堂碰上同樣在爭八強的台藝大首節戰平，2、3兩節文化防守加壓讓台藝兩節僅獲19分，不過到了第四節後段卻接連發生失誤自亂陣腳。

比賽最後1分9秒黃進傑三分球命中、劉光尚抄截快傳張家禾放進兩分，台藝大追到3分差距。倒數10.1秒張家禾抄截助攻張幃翔雙手爆扣把台藝的氣勢拉到最高點，此時犯規戰術凍結時間，斬獲23分、15籃板的莊又齊關鍵時刻軟手兩罰盡墨，讓台藝大有反快攻的機會，張幃翔強攻禁區不料無法把球擺進兩分，文化大學才驚險的拿下勝利。

▲張幃翔超前分沒擺進難掩自責。（圖／大專體總提供）

在頭號得分手林秉聖被台藝3夾伺候僅獲7分之下，文化除了莊又齊的雙十演出，吳松峻也貢獻了14分、7籃板。台藝大方面，張幃翔得到全隊最高16分、12籃板，陳懷安14分、7籃板、6助攻、4抄截，張家禾9分進帳。

UBA傳統勁旅文化大學104學年度因為招生不利意外的隊史首次降級，陳暉執掌兵符整頓，隔年以二級亞軍姿態重回公開一級戰區。107學年度文化在林秉聖、吳松峻等人逐漸成熟與莊又齊帶領之下成為大黑馬，103學年度後首度晉級八強。

過去的16強複賽只要拿到9勝幾乎就確保晉級，但107學年度戰況激烈，截至3日12連勝的台師大、11勝的健行科大地位穩固之外，義守、文化、國體都是9勝3敗，而輔仁、高師大8勝4敗與7勝5敗的中州科大、政大接下來的3場賽事也都還有機會。