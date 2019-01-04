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菊池雄星加盟水手秀流利英文　15歲夢想挑戰大聯盟

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▲菊池雄星加盟水手。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星加盟水手。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

大聯盟水手隊4日（台北時間）為日職左投菊池雄星舉辦加盟記者會，菊池雄星用流利的英文自我介紹，並且用英文簡單回答問題，且為不能用長句子回答覺得抱歉，他表示，15歲開始就懷抱挑戰大聯盟夢想，那時候就開始學英文。

菊池雄星在記者會上用英文自我介紹，他說：「大家好，我是西雅圖水手的菊池雄星，很開心可以到這裡。我從15歲開始夢想要到大聯盟打球，感謝西武獅，可以讓我實現夢想，感謝水手高層及Jerry Dipoto，讓我展開新的未來，我更急著想要見到我的新隊友們。」

他表示：「可以到世界最強的棒球殿堂，也是全球性的舞台，我希望自己可以完全投入在其中，能夠跟所有人直接對話，自己很努力學英文，對我來說，這是一件很重要的事，高中開始就有在大聯盟打球的夢想及目標，希望用英文適應大家，與球迷持溝通。」

▲菊池雄星加盟水手。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星加盟水手。（圖／達志影像／美聯社）

菊池雄星穿上象徵王牌投手的18號球衣，媒體問他加入水手的原因，他用英文回答：「我感覺到我們之間有了效應。」談到自己的優點，他則回答：「我有很厲害的快速球及滑球。」

水手隊自1998年以來每年都至少有一名日籍球員，佐佐木主浩、鈴木一朗、城島健司、青木宣親、岩隈久志都待過，菊池雄星說：「我想要延續這個成功。」

談到可能會與花卷東高校畢業學弟大谷翔平對決，他表示，大谷翔平是很有天份的球員，希望可以有很多機會可以對決。

▲菊池雄星加盟水手。（圖／達志影像／美聯社）

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