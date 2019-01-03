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CBA／林志傑切入單挑前籃網中鋒買犯　轟本季次高19分

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▲▼林志傑、劉錚。（圖／CFP）

▲林志傑。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

3日晚間廣廈主場迎接北京挑戰，林志傑雖然先發短時間就下場，但在下半場雙方比分僵持時獲得較多上場機會，頻頻切入挑戰籃框。他更是殺入籃下挑戰林書豪在籃網時期的隊友，身高7尺的中鋒漢米爾頓(Justin Hamilton)成功買犯。林志傑攻下本季第二高的19分，幫助日前陷入低潮的廣廈110比93擊敗北京。

第一節林志傑就靠著切入取分，隨後還靠著罰球拿下2分。一開賽廣廈外線火力全開劉錚、福特森(Courtney Fortson)、趙岩昊和李京龍都有外線進帳一共投進6顆取得雙位數領先。但在第二節廣廈頻頻打鐵，戰術方面也沒能打出有效配合，只有胡金秋抓到幾次誇到空檔收獲隊友助攻在籃下取分，廣廈47比45進入下半場。

第三節廣廈進攻重新找到節奏，但沒能拉開比分因此讓在板凳席養生的林志傑派上場。林志傑兩次切入造成犯規靠罰球得分，更有一次切入後分球到外面給劉錚，再給博洛西斯(Ioannis Bourousis)命中底角三分，配合打得相當流暢，74比68進入第四節。

第四節廣廈進攻節奏加快，趙岩昊一記外線將領先拉開到雙位數，林志傑隨後在籃下失去進攻角度的狀況下買犯上罰球線。不過林志傑並沒有因為稍微取得領先下場，更在罰球圈附近來個翻身中距離命中，再來個切入身體對抗換手上籃。不久後劉錚在籃下遭到包夾，更傳出妙傳給到胡金秋。

比賽剩下最後兩分鐘林志傑還留在場上，再度選則切入突破，挑戰北京洋將漢米爾頓又成功買到犯規。隨後再接到福特森助攻跳投命中。最終廣廈110比93擊敗北京拿下二連勝。

此役林志傑上場28分鐘兩分球5投4中，拿到本季次高的19分3籃板3助攻，罰球10投8中。劉錚繳出全能數據7分5籃板4助攻還有3抄截，廣廈本戰共有6人得分上雙；北京則是以前籃網中鋒漢米爾頓的35分21籃板最佳，本土球星翟曉川貢獻20分。

▲▼林志傑、劉錚。（圖／CFP）

▲劉錚。（圖／CFP）

關鍵字： CBA旅外台將林志傑劉錚
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