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UBA／衛冕軍國體78比67力退義守　搶下八強門票

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▲106學年度 UBA，國體，楊盛硯。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲楊盛硯。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／新北報導

107學年度UBA男一級前3階段打完已經有11連勝的不敗軍團台師大，以及10勝的健行科大、9勝的義守大學搶下八強的3張門票，而衛冕軍國體大則是因為磨合不如預期僅獲8勝，不過在最後階段的首場比賽，就以78比67逆轉義守搶下第9勝確定晉級。

最後階段3日在輔大中美堂開打，國體面對提前搶下八強門票的義守大學首節陷入苦戰落後13分，不過次節馬上追平36比36，僵持到第四節最後階段，楊盛硯挺身而出、李家慷外圍開砲，將分差擴大到雙位數，終場78比67搶下第9勝。

隊長楊盛硯飆進5顆三分球攻下全場最高19分，蘇志誠13分進帳，林正與陳維倫各拿10分。義守方面呂威霆16分、8籃板最佳，羅建斌、吳彥侖個別斬獲10分，徐鉦順挹注11分。

「義守感覺對我們的進攻有一定的瞭解，防守方面有特別針對，導致我們首節進攻受阻，」教練桑茂森說道，「當我們的進攻加入中鋒之後，外線開始有了，我們也比較能掌握到進攻的節奏。」

▲國體大楊盛硯、陳偉錚。（圖／大專體總提供）

▲國體大。（圖／大專體總提供）

楊盛硯表示雖然沒能夠提前晉級但球隊也沒有太大的壓力，此役可能是太急躁了才導致首節進攻不順。晉級之後自己也沒有太專注於連霸，相信只要做好本份該來的就是會來，就像去年一樣，起初大家沒有把目標放在奪冠，但按部就班之下就水到渠成。

在拿下此勝確定晉級之後，桑茂森表示接下來的3場比賽仍會按照平常的打法去面對，「按照原本的節奏走有它的好處，如此不論輸贏都能找到問題，且還會適時安排年輕球員上場，讓他們早點適應UBA的節奏比較好，像是林正、藍少甫、關達祐幾名主力都還有傷在身，必須要有人能夠適時頂替。」

關鍵字： UBA國體義守桑茂森
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