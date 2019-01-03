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UBA／台藝沒被6連敗擊倒　30分力挫台科力保晉級

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▲▼107學年度預賽，台藝大輕取台科大。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲台藝大輕取台科大保住晉級資格。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／新北報導

107學年度UBA公開男一級預賽最後階段，台藝大在5連勝之後遭遇6連敗，導致此階段一場都輸不得，3日輔大中美堂面對台科大，在張家禾12分帶領團隊火力全開之下，以72比42終止連敗力保晉級資格。教練葛記豪透露，連敗階段並沒有擊倒球員的信心，反而是讓他們更加的團結，希望接下來的3場一樣都可以全拿。

台藝大前兩季「開高走低」導致皆以第10名作收無緣八強，107學年度再次面臨相同問題，5連勝之後跨階段6連敗，被逼到淘汰邊緣，必須在最後階段4場全拿才能夠取得保證晉級的9勝，有著輸不得的壓力。

面對實力較弱的台科大，台藝大火力全開首節就取得22比12的優勢，次節更是把對手封鎖整節僅獲3分，由於比分早早拉開，第四節成為練兵時間，台藝大全員上場都在10分鐘以上，隊長張家禾拿下全隊最高12分，全員都有分數進帳，終場便以72比42輕鬆獲勝。

教練葛記豪表示，這波連敗不僅沒有擊垮球員的信心，反而讓他們打得更團結，都要歸功於張家禾、陳懷安、黃進傑等學長的帶領，同時在政大的賽程學校為了不讓球員舟車勞頓，在附近安排了民宿，每場比賽過後球員都會在客廳檢討比賽缺失。

「我們也加強了生活管理，不僅會晚點名也規定12點要收手機，怕影響隔天的比賽，」葛記豪說道，「雖然一開始得到反彈，但在連敗期間球員更加自律，認為輸球更應該被管理，這也讓他們學會了自律，畢竟未來不打球自律仍是成就未來他們的真理。」

▲▼UBA台藝大張家禾。（圖／大專體總提供）

▲張家禾。（圖／大專體總提供）

在高苑高中就曾擔任隊長的張家禾對於球隊的管理並不陌生，但他表示大學生都是成年人，因此要用成年人的方式去溝通，「不能用命令的口吻去叫學弟們做事，他們有他們的想法，我會先了解各自的想法之後，再去進行溝通，多給他們信心與鼓勵，這些鼓勵是大於建議的，最重要的是以身作則，否則難以讓學弟去相信你。」

對於連敗，張家禾透露球隊並不沮喪，因為大家在場上都在做對的事，只是做得還不夠徹底，相信只要堅持信念勝利遲早要到來，今天的大比分勝利雖然有解除了一些壓力但仍不能鬆懈，因為接下來還有3場輸不得的戰役得面對。

關鍵字： UBA台藝大張家禾台科大
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