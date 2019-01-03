喬治成為洛杉磯公敵一拿球就被噓　球迷：我們不需要你

▲喬治首次到洛杉磯遭湖人球迷狂噓。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

雷霆3日作客湖人，儘管本戰詹姆斯(LeBron James)仍持續缺戰，但仍看點十足，無非就是因為喬治(Paul George)的關係，過去「泡椒」一直表示希望自己回洛杉磯打球，但最終他仍心繫雷霆也讓湖人球迷相當失望，導致本戰他議拿球就遭狂噓，甚至他在罰球線上全場還大喊「我們不需要你」不過「水行俠」亞當斯(Steven Adams)站出來力挺，認為那些噓聲都是狗屁。

喬治的家鄉就是洛杉磯，過去他就強烈表達希望自己回家效力，原先外界都認為他當初與雷霆僅合作一年就會分手，但今夏他仍情定雷霆，最終與奧克拉荷馬簽訂4年1.37億美元，讓湖人球迷相當心碎，今賽季首度造訪洛杉磯，現場球迷也用噓聲來回應。

Laker fans chant “We don’t need you!” as Paul George extends the Thunder lead in Staples Center. pic.twitter.com/KJzAT7Wpce — Up The Thunder (@UpTheThunder) 2019年1月3日

一開場介紹球員，原先現場都是歡聲但一輪到喬治，現在就開始狂噓不僅如此，只要他一拿到球，現場噓聲就沒停過，這也成功造成喬治心理上極大的壓力，在首節就吞下3犯下場，外線甚至一度找不到準心，更在他站上罰球線時大喊，「我們不需要你！」不過身為全明星「泡椒」很快調整好狀態，最終全場砍下37分，4籃板，4抄截，2助攻，幫助雷霆以107比100成功收下勝利。

賽後喬治也談到現場噓聲，他認為那些無法對造成影響，「噓聲不會影響我的比賽表現。我已經打了很久的籃球，一點噓聲或者喧嘩聲不會讓我忘了怎麼打球。」身為隊友，對於現場球迷的噓聲亞當斯也站出來挺喬治，「我個人認為那些都是狗屁，球員都是職業的，我們每晚都會用盡全力打比賽，而不是靠球迷噓聲來當動力，我們有我們的工作要做，我們知道得為彼此而戰，而不是因為球迷噓聲來打得更賣力。」

▲湖人球迷嗆喬治洛杉磯不需要他。（圖／CFP）