喬治成為洛杉磯公敵一拿球就被噓　球迷：我們不需要你

▲喬治首次到洛杉磯遭湖人球迷狂噓。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

雷霆3日作客湖人,儘管本戰詹姆斯(LeBron James)仍持續缺戰,但仍看點十足,無非就是因為喬治(Paul George)的關係,過去「泡椒」一直表示希望自己回洛杉磯打球,但最終他仍心繫雷霆也讓湖人球迷相當失望,導致本戰他議拿球就遭狂噓,甚至他在罰球線上全場還大喊「我們不需要你」不過「水行俠」亞當斯(Steven Adams)站出來力挺,認為那些噓聲都是狗屁。

喬治的家鄉就是洛杉磯,過去他就強烈表達希望自己回家效力,原先外界都認為他當初與雷霆僅合作一年就會分手,但今夏他仍情定雷霆,最終與奧克拉荷馬簽訂4年1.37億美元,讓湖人球迷相當心碎,今賽季首度造訪洛杉磯,現場球迷也用噓聲來回應。

Laker fans chant “We don’t need you!” as Paul George extends the Thunder lead in Staples Center. pic.twitter.com/KJzAT7Wpce