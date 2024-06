詹皇「父子籃球」夢將成真！沃神：別說布朗尼是「靠爸」

▲NBA天王詹姆斯與大兒子布朗尼。(圖/CFP)

記者簡名杉/綜合報導

2024年NBA選秀會第二天,洛杉磯湖人隊眾望所歸,以次輪第55順位把「大皇子」布朗尼(Bronny James)納入陣中,對此美國權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)直言,雖然現在的NBA充斥著「裙帶關係」,但他不希望大家因此說布朗尼是靠著爸爸的關係進到NBA。

去年暑假遭遇先天性心臟問題,導致心臟驟停,一度暫停籃球訓練的布朗尼,最終仍成功復出迎來自己的大一賽季,為南加大出賽25場比賽,其中6場先發,19.3分鐘的上場時間當中能斬獲4.8分、2.8籃板、2.1助攻,投籃命中率僅36.6%,三分球命中率及罰球命中率也分別僅26.7%、67.7%,雖然經過不太如意的大一賽季,但他最後仍宣布棄學正式投入NBA選秀。

宣布投入選秀之後,布朗尼在選秀前僅為爸爸「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的母隊洛杉磯湖人與鳳凰城太陽兩支球隊單獨試訓,當時這對父子檔的經紀人保羅(Rich Paul)受訪指出,這是他對自己旗下新秀一貫的做法,不是因為布朗尼是詹皇的兒子才這樣做,目的是為了讓布朗尼加入適合的隊伍。

“People talking about nepotism. The NBA is full of nepotism. The ownership level, front offices, & coaching. I don't want to hear about it all of a sudden because Bronny James' father [LeBron] plays for the Lakers. It is rampant in this league.”



— Woj pic.twitter.com/O3hPszCRU2