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詹皇「父子籃球」夢將成真！沃神：別說布朗尼是「靠爸」

▲▼NBA天王詹姆斯大兒子布朗尼。（圖／CFP）

▲NBA天王詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／CFP）

記者簡名杉／綜合報導

2024年NBA選秀會第二天，洛杉磯湖人隊眾望所歸，以次輪第55順位把「大皇子」布朗尼(Bronny James)納入陣中，對此美國權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)直言，雖然現在的NBA充斥著「裙帶關係」，但他不希望大家因此說布朗尼是靠著爸爸的關係進到NBA。

去年暑假遭遇先天性心臟問題，導致心臟驟停，一度暫停籃球訓練的布朗尼，最終仍成功復出迎來自己的大一賽季，為南加大出賽25場比賽，其中6場先發，19.3分鐘的上場時間當中能斬獲4.8分、2.8籃板、2.1助攻，投籃命中率僅36.6％，三分球命中率及罰球命中率也分別僅26.7％、67.7％，雖然經過不太如意的大一賽季，但他最後仍宣布棄學正式投入NBA選秀。

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宣布投入選秀之後，布朗尼在選秀前僅為爸爸「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的母隊洛杉磯湖人與鳳凰城太陽兩支球隊單獨試訓，當時這對父子檔的經紀人保羅(Rich Paul)受訪指出，這是他對自己旗下新秀一貫的做法，不是因為布朗尼是詹皇的兒子才這樣做，目的是為了讓布朗尼加入適合的隊伍。

最終布朗尼眾望所歸，以次輪總順位第55順位加入湖人，將完成爸爸「父子籃球」的夢想，然而美國《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基在節目上對此直言，「這個聯盟充斥著裙帶關係，從老闆、管理層到教練團，這也是被人們議論的事情，但我不想因為布朗尼的爸爸是在湖人隊效力，就因此突然聽到人們談論這個問題。」意指希望所有人不要認為布朗尼是因為爸爸的關係才被湖人選中。

關鍵字： 布朗尼詹姆斯詹皇湖人沃神

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