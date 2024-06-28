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布朗尼中選瞬間！詹皇激動、妻拭淚　總管：歷史該在湖人創造

記者游郁香／綜合報導

39歲的天王詹姆斯(LeBron James)與19歲的大兒子布朗尼(Bronny James)，今(28)日正式成為NBA史上首對「父子檔」隊友，湖人以次輪第55順位選了去年曾遭逢心臟驟停的布朗尼。根據《ESPN》報導，詹皇的親友在紐約的私人晚宴上迎接這個喜訊，詹皇愛妻感動拭淚。

NBA今日進行第2輪選秀，未在首輪中選的「皇子」布朗尼，最終如外界所期待的，被湖人以第55號籤相中，實現詹姆斯「父子聯手」的終極夢想。詹皇親友在紐約的私人晚宴上一起迎接這歷史性的一刻，詹皇的母親格洛麗亞(Gloria)、愛妻莎凡娜(Savannah James)、二兒子布萊斯(Bryce James)和小女兒祖莉(Zhuri James)以及幾名布朗尼的好友聚在一起觀看選秀。

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▲「大皇子」布朗尼、「詹皇」詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯與大兒子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

布萊斯拍下哥哥聽到自己被湖人選中的瞬間，一旁的經紀人保羅(Rich Paul)開心鼓掌，布朗尼則激動地低下頭，媽媽莎凡娜感動拭淚，她隨後在個人IG分享了一張17年前的父子合照，詹皇抱著當時只有2歲的布朗尼，如今父子倆將成為NBA隊友；布朗尼則貼出湖人為他製作的中選照片，直呼自己「非常幸運」。

根據《ESPN》的報導，在湖人選中布朗尼後，詹姆斯帶領大家舉杯慶祝，記者麥克曼明(Dave McMenamin)曝光詹皇當下的反應，「考慮到這個時刻的重要性，他非常激動。這不僅僅是NBA歷史，也是他兒子的旅程。」

湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)肯定布朗尼是一名品德高尚、非常努力的年輕人，而這些都是湖人選秀時所看重的特質，「就他的工作態度而言，我們都看到他一直以來都是如此。他不是一個抄捷徑或覺得獲得機會是理所當然的人。」

佩林卡也提到，「在NBA歷史上，從來沒有一對父子同時出現在賽場上，這感覺像是一種魔力。」他對詹姆斯是否執行下季的球員選項表達尊重，「但如果最終他選擇留在我們的球隊，NBA歷史將被改寫，歷史應該在湖人創造。」

▲「大皇子」布朗尼、「詹皇」詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼

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