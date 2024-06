布朗尼中選瞬間！詹皇激動、妻拭淚　總管：歷史該在湖人創造

THE MOMENT BRONNY JAMES WAS DRAFTED



(Via IG/_justbryce) pic.twitter.com/Ox0sxhlmf4 — Lakers All Day Everyday (@LADEig) June 27, 2024

記者游郁香/綜合報導

39歲的天王詹姆斯(LeBron James)與19歲的大兒子布朗尼(Bronny James),今(28)日正式成為NBA史上首對「父子檔」隊友,湖人以次輪第55順位選了去年曾遭逢心臟驟停的布朗尼。根據《ESPN》報導,詹皇的親友在紐約的私人晚宴上迎接這個喜訊,詹皇愛妻感動拭淚。

Bronny's reaction to getting drafted



(via roccovalenti_/IG) pic.twitter.com/efZoUMZXJ2 — SportsCenter (@SportsCenter) June 27, 2024

NBA今日進行第2輪選秀,未在首輪中選的「皇子」布朗尼,最終如外界所期待的,被湖人以第55號籤相中,實現詹姆斯「父子聯手」的終極夢想。詹皇親友在紐約的私人晚宴上一起迎接這歷史性的一刻,詹皇的母親格洛麗亞(Gloria)、愛妻莎凡娜(Savannah James)、二兒子布萊斯(Bryce James)和小女兒祖莉(Zhuri James)以及幾名布朗尼的好友聚在一起觀看選秀。

▲詹姆斯與大兒子布朗尼。(圖/達志影像/美聯社)

布萊斯拍下哥哥聽到自己被湖人選中的瞬間,一旁的經紀人保羅(Rich Paul)開心鼓掌,布朗尼則激動地低下頭,媽媽莎凡娜感動拭淚,她隨後在個人IG分享了一張17年前的父子合照,詹皇抱著當時只有2歲的布朗尼,如今父子倆將成為NBA隊友;布朗尼則貼出湖人為他製作的中選照片,直呼自己「非常幸運」。

根據《ESPN》的報導,在湖人選中布朗尼後,詹姆斯帶領大家舉杯慶祝,記者麥克曼明(Dave McMenamin)曝光詹皇當下的反應,「考慮到這個時刻的重要性,他非常激動。這不僅僅是NBA歷史,也是他兒子的旅程。」

Savannah James on Instagram after Bronny and LeBron became teammates



(via mrs_savannahrj / IG) pic.twitter.com/8ZT1mGt0ZB — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 27, 2024

湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)肯定布朗尼是一名品德高尚、非常努力的年輕人,而這些都是湖人選秀時所看重的特質,「就他的工作態度而言,我們都看到他一直以來都是如此。他不是一個抄捷徑或覺得獲得機會是理所當然的人。」

佩林卡也提到,「在NBA歷史上,從來沒有一對父子同時出現在賽場上,這感覺像是一種魔力。」他對詹姆斯是否執行下季的球員選項表達尊重,「但如果最終他選擇留在我們的球隊,NBA歷史將被改寫,歷史應該在湖人創造。」

▲布朗尼。(圖/達志影像/美聯社)