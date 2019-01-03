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全場狂罰球如何阻止？　哈登：很簡單不要犯規就好

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▲▼火箭球星哈登(James Harden)。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登認為如果不喜歡他上罰球線上就不要犯規。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

火箭靠著哈登(James Harden)近期瘋狂的表現已經從西區倒數衝回第4，不過雖然「大鬍子」已經連續10場得超過30分，但他仍沒有受到外界好評，原因就是他的招牌「買犯」這種球風一直飽受批評，哈登面對外界的詬病也回應，「那就不要犯規啊，這很簡單。」

哈帶領火箭在近11場比賽中贏下10場，他個人則在這段期間場均得分高達40.8分，幾乎沒有人能夠阻止他的發揮，除了自身切入殺傷力強大以及後撤步讓對手防不勝防之外，他最強的招式就是造成對手犯規上罰球線輕鬆取分，在過去10場比賽，「大鬍子」一共罰了149球，命中131球，其中上一戰面對灰熊更單場獲得27罰打破個人紀錄，可見他「買犯」相當兇猛。

不過這種打法也引來外界的批評，許多人都認為他讓比賽變得非常難看，不過也有人支持他打法，覺得就是在比賽規範內的行為，而哈登面對批評，近期受訪也給出強而有力的回應，「那又不要犯規啊，這很簡單。」外界的批評也不是空穴來風，目前哈登以場均11.1罰高居聯盟之首，儘管如此，哈登仍不在乎外界看法，更豪言要奪下MVP完成連霸。本季至今場均33.3分，5.8籃板，8.4助攻，暫居聯盟得分王。

▲▼布朗負責防守哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登
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