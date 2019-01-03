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唐西奇進攻多變德佬承認單挑打不贏　但若年輕絕對可以

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▲▼獨行俠，唐西奇，諾威斯基。（圖／CFP）

▲唐西奇進攻多變，諾威斯基自認現在單挑打不贏，如果年輕的話絕對可以。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

獨行俠3日在客場以122比84大勝黃蜂，其中「歐洲小天王」唐西奇(Luka Doncic)拿下全隊最高的18分，10籃板，4助攻的雙10數據，而他從進入聯盟以來至今瘋狂的表現，也被視為諾威斯基(Dirk Nowitzki)的接班人，而「德佬」近期受訪也承認現在與唐西奇單挑沒辦法贏他，但如果自己年輕的時候，唐西奇沒辦法打贏。

「德佬」過去曾率隊奪下總冠軍，但隨著年紀增長，他已經不像過去能大殺四方，不過今年獨行俠從選秀中得同為歐陸球員唐西奇，賽季至今他以征服了許多球迷，也成為獨行俠未來希望，雖然年僅19歲，但由於過去在歐洲戰場已經有過大量職業聯賽經驗，以及國家隊經驗，這也讓唐西奇比同期新秀打得更加成熟，外界也認為他球風相當成熟，連諾威斯基都認為現在無法打贏他。

諾威斯基表示，「唐西奇在一打一的時候，會有很多腳步的運用，進攻方式也很多變，現在和他單打，我可能打不贏他，但如果是在我年輕的時候，那他和我進行單挑很定沒有機會能夠贏我。

▲諾威斯基對戰太陽正式復出，成為連續21年為同一球隊的球員，創下歷史紀錄。（圖／CFP）

▲諾威斯基的金雞獨立跳投是許多防守者惡夢。（圖／CFP）

「德佬」所說應該為事實，雖然唐西奇有著多變的技術，但過去諾威斯基的招牌「金雞獨立」跳投可說是無解的存在，除了外線無人能擋之外，他在內線也有優異的進攻技巧，這也使諾威斯基過去在聯盟許多對為球員的惡夢。

儘管如此唐西奇仍用屬於他的方式帶領獨行俠逐漸起飛，目前他場均得到19.5分，6.6籃板，5助攻，即使無法得分仍能用其他方式幫助球隊，上賽季打完僅拿下24勝58拜，但現在他們就已經取得18勝，19敗，目前排在西區第11，與第8的馬刺有3場勝差，也相當有機會重返季後賽。

▲▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／CFP）

▲唐西奇。（圖／CFP）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇諾威斯基
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