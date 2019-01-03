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帶火箭衝西區第4　哈登：肯定拿MVP我的打法會開始流行

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▲▼火箭對巫師,哈登。（圖／路透社）

▲哈登認為自己肯定會蟬聯MVP。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

火箭近期狀況相當火燙，過去11戰拿下10勝，戰績一下從西區倒數暴升至西區第4，這和當家球星哈登(James Harden)的爆發有很大關係，他也重回MVP熱門人選行列，哈登近期也強烈表示自己會蟬聯MVP，而他的打法一直為人詬病，不過他並不在乎，甚至還認為自己的球風之後會逐漸流行。

「大鬍子」在保羅(Chris Paul)缺陣下獨自扛起球隊，已經連續10場得超過30分，過去4場比賽則都有超過40分的表現，更連續8場都拿下35分，5助攻的表現，寫下聯盟最長紀錄，目前以場均33.3分，5.8籃板，8.4助攻，穩居聯盟得分王寶座，這樣瘋狂的表現也讓他MVP的聲勢越來越高漲，他自己也相當自信能夠連霸MVP。

我肯定會拿下MVP，就個人而言，我每天晚上都在努力要去爭取這獎項，同時也確保更衣室身邊的人能保持同樣的層級，這是一種很棒的感覺，我必須確保自己每晚都能打出A級的表現，這不僅是得分，而且還要扮演好球隊領袖的角色，這確保了我與隊友的溝通，同時也讓我們處在勝利的位置。」哈登說到。

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登不在乎外界對他的看法。（圖／達志影像／美聯社）

不過哈登最擅長的進攻模式除了招牌的後撤步三分之外，他更擅長製造對手犯規，讓自己站上罰球線輕鬆取分，在近10戰一共罰了149球，命中131球，不過他這樣的打法也被外界砲轟讓比賽變難看，在面對爵士的「後撤走步」更引來大量嘲諷但他本人卻一點也不在意，甚至認為他的打法會開始流行。

「我每天都會做練習，我不知道你們過去是否有看過像我能做出這些動作的人，有些人會模仿或拿我的動作開玩笑，但在比賽中，許多球員都會走步而我只是方式與別人不同而已。過去聯盟沒有這樣的動作，但未來你們會看到很多人模仿我動作。

「我做這樣的事情，就只是為之後的人鋪平道路，我不害怕檢視自己在比賽的動作，雖然一開始看可能很奇怪，但最終人們會跟隨著股潮流開始做我的動作。」而他也簡單有力談到如何減少讓對手送自己上罰球線，「那就不要犯規啊，這是最簡單的辦法。」哈登表示。

▲火箭哈登、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲大鬍子覺得自己的動作會引領潮流越來越多人模仿。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登
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