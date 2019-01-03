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哈波重回國民隊仍有機會　傳白襪、費城人願開10年約

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

大聯盟市場最大咖球員哈波(Bryce Harper)，先前傳出可能因老東家國民開不出價值超過3億美金的合約而不打算簽約。不過也有消息透露，經紀人波拉斯(Scott Boras)不久前在聖誕節前夕又與國民球隊會面長達5小時，據傳哈波仍有機會重新披上國民戰袍。

先前在9月的時候，哈波就曾表示有意願留在國民隊。雖然合約價碼為一大考量，但他也對球團未來的規劃相當在意。「我一直認為如果我在球團的未來藍圖當中的話，那我很樂意留下來。但如果不是的話，那我也沒辦法做什麼。我很願意和羅布雷斯（Victor Robles）、索托（Juan Soto）、伊頓（Adam Eaton）等人並肩作戰，但我在未來規劃中嗎？這我就不知道了。」

而現在有據消息指出，另外兩支有機會搶下哈波的球隊費城人和白襪，都意願開出長達10年的合約。此外小熊隊也傳出願意為哈波出清薪資空間，道奇對他有興趣，但不願意奉上長約。目前據悉的消息是，哈波有可能觀望至2月才會做出決定。

不過也有不同的傳聞來源指出，白襪不要給哈波或是馬查多(Manny Machado)超過7年的合約。26歲的哈波簽約將是接下來職業運動圈一大焦點，26歲的他在國民7個球季繳出.279/.388/.512的打擊三圍，184支全壘打和521打點。

▲哈波奪2018全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 哈波國民
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