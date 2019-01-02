大聯盟30名專家2019年預測　太空人將奪世界大賽冠軍

▲大聯盟30位專家預測，2017年世界大賽冠軍太空人將在2019年重返榮耀。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

雖然各隊補強動作還沒結束，但《MLB.com》就在2019年的第一天做出新賽季的季後賽預測。30位專家投票認為，2018年世界大賽冠軍紅襪依然會在美聯東區擠下洋基稱王，而道奇被看好連續3年殺進世界大賽，去年衛冕失利的太空人將重返榮耀。

馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）兩大球星遲遲未決定去向，間接的影響今年大聯盟的自由市場各隊補強動作，不過《MLB.com》仍找來30位專家，搶先在2019年第一天做出新賽季的季後賽預測。

▲2018世界大賽冠軍波士頓紅襪。（圖／達志影像／美聯社）

美聯東區：紅襪

上季紅襪與洋基都拿下超過百勝，因此美聯東區成為專家們投票最激烈的戰區，30位專家的選票都集中在這兩隊，雖然票選結果看好紅襪再度於分區稱王，不過他們也只比洋基多了2票。

美聯中區：印地安人

印地安人休賽期陣容有很大的異動，但仍保留林德（Francisco Lindor）、拉米瑞茲（Jose Ramirez），投手群庫魯伯（Corey Kluber）、鮑爾（Trevor Bauer）、卡拉斯柯（Carlos Carrasco）5名核心球員，被看好能夠連續第4年稱霸美聯中區，但白襪、雙城兩支積極補強的球隊，會是威脅印地安人的黑馬。

美聯西區：太空人

雖然曲球大師莫頓（Charlie Morton）離隊，凱戈（Dallas Keuchel）、岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）也有可能步上後塵，但考慮到保持柏格曼（Alex Bregman）、奧圖維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）、史普林格（George Springer）的堅強打線，先發輪值仍有韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole），30位專家一致看好太空人能夠在美聯西區封王。

▲實力堅強的洋基無疑搶下外卡一個席次。（圖／路透社）

美聯外卡：洋基、光芒

外卡方面，來勢洶洶的洋基馬上就佔據了一個名額，另外的席次專家們投票給培養出新科賽揚史奈爾（Blake Snell），以及交易來銀棒獎捕手祖利諾（Mike Zunino）的光芒。這兩隊以外得票最高的是擁有楚特（Mike Trout）與大谷翔平的天使隊。

國聯東區：國民

雖然上季戰績不如預期且休賽期與陣中看板球星哈波續約破局，但國民仍被看好在國聯東區殺出重圍，主要還是在於「雙王牌」薛茲爾（Max Scherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）坐鎮的先發輪值又加入了「滑球大師」柯賓（Patrick Corbin），另外還有像是透納（Trea Turner）、索托（Juan Soto）、羅布雷斯（Victor Robles）等年輕好手崛起，老將方面蘭登（Anthony Rendon）、齊佛曼（Ryan Zimmerman）角色也相當重要。而勇士、大都會是這區的潛在黑馬。

▲葛斯密特（Paul Goldschmidt）加盟紅雀。（圖／達志影像／美聯社）

國聯中區：紅雀

國聯中區上季打到加賽才決定由釀酒人封王、小熊獲外卡席次，因此這一區的選票與美聯東區一樣激烈。不過專家們看好上季落後以上兩隊7場左右勝差的紅雀，在補進「蛇王」葛斯密特（Paul Goldschmidt）之後能夠在2019年突破重圍封王。

國聯西區：道奇

雖然上季同樣在加賽打敗洛磯才在國聯西區封王，但豪門球隊道奇陣容完整被看好能夠連續6年分區封王。儘管主戰捕手葛蘭達（Yasmani Grandal）離隊，也未能續約明星游擊手馬查多，但席格（Corey Seager）也將在新賽季傷癒復出，影響不會太大，然而洛磯獲得的選票與道奇差距不大。

▲小熊鬼才教頭梅登（Joe Maddon）。（圖／達志影像／美聯社）

國聯外卡：小熊、勇士

國聯外卡30位專家投票給了小熊與勇士。專家們看好鬼才教練梅登（Joe Maddon）能夠幫助小熊維持戰力，而重建多年的勇士也在去年開始豐收，加上交易來前美聯年度MVP唐納森（Josh Donaldson）、明星鐵捕麥肯（Brian McCann）回歸，整體戰力大幅提升。

世界大賽冠軍：太空人

專家們看好道奇能夠連續3年殺進世界大賽，不過小熊、國民得票數也相當接近。他們在2017年世界大賽與太空人廝殺到7場才陣敗，去年則是被紅襪5場解決，延續1988年至今的冠軍荒。

美聯冠軍最後的廝殺竟然不是衛冕軍紅襪，票選結果是太空人擊敗洋基闖進世界大賽，與道奇上演2017年世界大賽重賽，而專家依然看好太空人能夠再次擊敗道奇，拿下3年內的第2座世界大賽冠軍。