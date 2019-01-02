亞足賽／值得台灣學習的國家　越南點燃足球熱情

▲越南足球國家隊 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

越南是東南亞新興的足球勁旅，不只現在FIFA世界排名來到100，日前更在東南亞指標賽事鈴木盃奪冠。越南國內職業聯賽發展得早，早在2000年足球聯賽就從半職業轉型為職業，為國家隊提供充沛人才。而越南人民更對足球瘋狂，就連在台北比賽也能讓客場變主場。

越南人為足球瘋狂，2015年在台北田徑場擠進數千球迷，張開超大越南國旗，狂到贏球後甚至跳下觀眾席到球場狂歡，熱愛足球愛到失控便是越南人對足球的最佳寫照。先前在亞足聯U23錦標賽擊敗卡達晉級決賽，球迷更上街慶祝，可見全民對足球的癡迷。

在球迷背後，越南職業足球發展當然也領先台灣。1980年以半職業的模式成立，2000年正式進入全職業化。目前國內男子頂級聯賽擁有14支球隊，採用升降級制度。越南國家地勢狹長，不過攤開地圖一看，頂級聯賽14支球隊從北到南分佈平均，有利國內足球發展，而國家隊成員全來自本土聯賽。

越南足球水平逐漸往上昇，不過並還沒有到達大舉向外輸出旅外球員的程度，近兩季並沒有球隊參加亞冠賽事，而是參加低一層級的亞足聯盃。不過目前在亞足聯盃東南亞賽區排名，越南已高居第一。

越南最近國際賽成績不俗，2018亞足聯U23錦標賽擊敗澳洲，踢平敘利亞，8強和4強甚至殺到PK連克伊拉克和卡達，到決賽才不敵新興強權烏茲別克，但已讓全國上下陷入瘋狂。而在東南亞各國兵家必爭之地鈴木盃，越南2018年更擊敗馬來西亞暌違10年第二次奪冠，此外2018亞運進入4強，2016年五人制世界盃越南也闖進16強。