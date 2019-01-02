運動雲

> >

亞足賽／值得台灣學習的國家　越南點燃足球熱情

ETtoday運動雲

▲▼ 越南足球國家隊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南足球國家隊 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

越南是東南亞新興的足球勁旅，不只現在FIFA世界排名來到100，日前更在東南亞指標賽事鈴木盃奪冠。越南國內職業聯賽發展得早，早在2000年足球聯賽就從半職業轉型為職業，為國家隊提供充沛人才。而越南人民更對足球瘋狂，就連在台北比賽也能讓客場變主場。

越南人為足球瘋狂，2015年在台北田徑場擠進數千球迷，張開超大越南國旗，狂到贏球後甚至跳下觀眾席到球場狂歡，熱愛足球愛到失控便是越南人對足球的最佳寫照。先前在亞足聯U23錦標賽擊敗卡達晉級決賽，球迷更上街慶祝，可見全民對足球的癡迷。

在球迷背後，越南職業足球發展當然也領先台灣。1980年以半職業的模式成立，2000年正式進入全職業化。目前國內男子頂級聯賽擁有14支球隊，採用升降級制度。越南國家地勢狹長，不過攤開地圖一看，頂級聯賽14支球隊從北到南分佈平均，有利國內足球發展，而國家隊成員全來自本土聯賽。

▲▼ 越南足球國家隊 。（圖／達志影像／美聯社）

越南足球水平逐漸往上昇，不過並還沒有到達大舉向外輸出旅外球員的程度，近兩季並沒有球隊參加亞冠賽事，而是參加低一層級的亞足聯盃。不過目前在亞足聯盃東南亞賽區排名，越南已高居第一。

越南最近國際賽成績不俗，2018亞足聯U23錦標賽擊敗澳洲，踢平敘利亞，8強和4強甚至殺到PK連克伊拉克和卡達，到決賽才不敵新興強權烏茲別克，但已讓全國上下陷入瘋狂。而在東南亞各國兵家必爭之地鈴木盃，越南2018年更擊敗馬來西亞暌違10年第二次奪冠，此外2018亞運進入4強，2016年五人制世界盃越南也闖進16強。

關鍵字： 亞足賽越南
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

接駁車停國道司機「詭異起身」　下秒跳匝道慘死乘客：像中邪

熱門新聞

前HBL人氣王涉騙財！男密友控裸體調情　手握私密照曝光

中職／朱偉銘加入富邦　原二軍體能教練接掌一軍

中職／林恩宇升一軍教練　中信兄弟一二軍牛棚教練互換

中職／黃浩然將任富邦教練　春訓披上悍將球衣

中職／馬上找到新工作　體能教練朱偉銘2日向富邦報到

BWF精選年度五大好球　戴資穎進攻讓張蓓雯使出一字馬救球

讀者回應

﻿

最新新聞

1不只黃浩然　富邦找日職投捕教練

2孫興慜出賽9場8進球送3助攻

3中學五人制竹縣三校互相打氣

4亞足賽越南點燃足球熱情

5中學五人制竹縣仰德半數來自籃球隊

熱門新聞

1前HBL球星　遭爆騙財

2朱偉銘入富邦　原二軍體教接一軍

3林恩宇升一軍　中信一二軍牛棚教練互換　

4黃浩然將任富邦教練　春訓披上悍將球衣

5體能教練朱偉銘2日向富邦報到

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

中日會長盃青少棒　日本球員體驗腳底按摩

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366