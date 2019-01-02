亞足賽／少孫興慜熱身賽罰球沒進0射正　3場小組賽沒他

▲南韓踢平沙烏地。（圖／翻攝AFC Asian Cup臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃6日將於阿聯開踢，上屆亞軍南韓隊1日先和沙烏地阿拉伯進行熱身賽，最終雙方都沒能取得進球，以0比0握手言和，不過南韓全場7次射門機會，卻是0射正，南韓媒體認為，在沒有孫興慜的狀況下，球隊在進攻上出現了大問題。

在對上沙烏地的比賽，南韓隊排出3421陣型，單箭頭依舊是黃義助，黃喜灿則扛下了孫興慜邊鋒的位置，守門員則派上了金成奎，奇誠庸、李青龍、黃仁範等員都先發，下半場第82分鐘，奇誠庸一次罰球機會沒能進球，最終雙方以0比0握手言和。

比賽一開始黃喜灿就從左路突破，不過面對沙烏地中路的防守很難攻進，奇誠庸罰球失誤，且從攻守數據上來看，南韓7次射門卻是0次射正，《STARSNEWS》提到，世界盃之後南韓在比賽中有7次罰球機會，全都沒有射進，前兩次是孫興慜操刀，彷彿中了罰球魔咒？

南韓雖然在本托執教後，仍維持7場不敗紀錄，在這場比賽中雖然嘗試了3421陣型，卻是一次射正都沒有，加上左路缺少孫興慜，進攻只能走右路，也缺少一對一突破的能力，但南韓小組賽即將在7日登場，所在的C組有菲律賓、吉爾吉斯和大陸，雖然算是較弱組合，但仍不能輕敵。

加上孫興慜13日要為英超熱刺踢完曼聯才能歸隊，15日凌晨抵達阿聯，至多能趕上16日對大陸，不過體力消耗大，即便上場可能也只能替補，因此南韓很可能要面臨前三場沒有他的比賽，弱隊如果採取防守反擊，南韓隊在人員上的調配、體力消耗，是否會喪失更多的進攻機會，將會考驗著本托的調度。

▼ 孫興慜在對戰般尼茅夫梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）