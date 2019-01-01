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亞足賽／奇誠庸下半場罰球沒進　南韓熱身賽0比0踢平沙烏地

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▲▼2018世足，南韓vs墨西哥，貝拉（Carlos Vela）、奇誠庸（KI Sungyueng）。（圖／路透社）

▲2018世足,奇誠庸。（圖／路透社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃6日將於阿聯開踢，上屆亞軍南韓隊1日先和沙烏地阿拉伯進行熱身賽，最終雙方都沒能取得進球，以0比0握手言和，不過南韓全場7次射門機會，卻是0射正，南韓網友顯然對這樣的結果相當不滿意，南韓在小組賽的第一場將在7日登場，首戰菲律賓。

上屆亞洲盃南韓在決賽2比1輸給澳洲收下亞軍，本屆入選亞洲盃23人名單的陣容中，包括熟悉的孫興慜、奇誠庸、趙賢祐都入選，再加上亞運表現傑出的球員，如黃義助、金英權、李鎔、洪喆等，不過孫興慜將要在13日在英超踢完和曼聯的比賽後，才會回歸國家隊。

在對上沙烏地的比賽，南韓隊排出3421陣型，單箭頭依舊是黃義助，黃喜灿則扛下了孫興慜邊鋒的位置，守門員則派上了金成奎，雙方持球時間差不多，到了下半場，南韓減少為41%，下半場第82分鐘，奇誠庸一次罰球機會沒能進球，最終雙方以0比0握手言和。

不過攻守數據上來看，沙烏地有11次射門有5次射正，南韓7次射門卻是0次射正，緊接著就要面對正式賽事，小組賽碰上菲律賓、吉爾吉斯，依舊要面臨沒有孫興慜的比賽，總教練本托要如何調整陣容，將會是一大考驗，小組賽前2名能夠晉級，加上擇優4支優秀的第3名。

關鍵字： 亞足賽亞洲盃孫興慜本托奇誠庸李青龍
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