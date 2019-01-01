為了增強衛斯布魯克防守　喬治故意說話刺激他

▲喬治為了增強衛斯布魯克防守故意說話刺激他。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

雷霆1日成功在主場以122比102復仇獨行俠，目前以23勝13敗的成績暫居西區第3，其中雷霆當家球星喬治(Paul George)更打出了生涯年，而球隊能有這樣的成績除了球星發揮良好外，更重要的就是歸功於他們的防守，「泡椒」也表示自己在季初為了讓衛斯布魯克(Russell Westbrook)有更好的防守，有故意去刺激他。

目前雷霆的團隊防守效率值排全聯盟第1，喬治跟亞當斯都是聯盟頂尖的防守鐵閘，「衛少」在攻擊端相當具有殺傷力，但過往在防守端的威脅性就較差，只不過他在本季防守有著明顯進步，也讓雷霆成為西區豪強之一，這樣的轉變與喬治脫不了關係。

「季初的時候我問衛斯布魯克是否有入選過防守第一陣容，他跟我說沒有，我就故意刺激他說為什麼沒有呢？」喬治表示，他了解衛斯布魯克的個性，是一個好強的人，喬治也知道自己這樣說一定會激勵「衛少」在防守端更加努力。

▲衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）



「我覺得防守端的進步取決於衛斯布魯克對防守的理解，以及他知道他背後有什麼情況，這會讓他在防守端更具侵略性，他的身體天賦很好，而且也是聯盟最好的球員之一，所以當他防守水平提升，我們就會成為一支完全不同的球隊，沒有球隊可以在我們身上得分。」喬治說到。

隨後喬治除了讚賞衛斯布魯克之外，也一同表示對球隊防守的認同，「不管對手是否可以在他身上得分，他將會付出一切去努力防守對手，去造成對手的麻煩。這就是衛斯布魯克現在對待防守的態度。這也是我們這支球隊現在在防守端這麼出色的原因，亞當斯(Steven Adams)的想法也是這樣的，另外葛蘭特(Jerami Grant)的想法也一樣，我們將會用我們全部的努力，給那些試圖在我們身上得分的人製造更多的麻煩。」

▲喬治。（圖／達志影像／美聯社）