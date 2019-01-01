水手交易7主力再賣沒球星　戈登、席格都是非賣品

▲水手看板球星戈登（Dee Gordon）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

水手在休賽季展開大清倉，陸續交易坎諾（Robinson Cano）、席古拉（Jean Segura）、狄亞茲（Edwin Diaz）等多名看板球星，儘管球隊邁入漫長的重建期，但根據大聯盟報導，球團目前暫時無交易戈登（Dee Gordon）或席格（Kyle Seager）的計畫。

先前水手透過交易取得桑塔納（Carlos Santana）後不久，立即將他交易出去，連同包爾斯（Jake Bauers）被送往印地安人，換來老將恩卡納辛（Edwin Encarnacion），未來水手預計繼續出清恩卡納辛和投手利克（Mike Leake）。

自從透過交易取得恩卡納辛後，邁入重建期的水手隊沒有任何想要留下他的意思，很積極的尋找其他球隊交易，希望能清掉這張合約，騰出團隊薪資空間，但最新的報導中指出，戈登和席格並不在水手的交易名單當中。

30歲的戈登合約剩餘2年2650萬美元，包括2021年1400萬美元的球隊選擇權。戈登在水手效力這一年當中，出賽141場繳出.268/.288/.349打擊三圍，跑出30次盜壘成功。

28歲的席格在水手效力滿8年，過去2012球季至2017球季，平均打擊三圍.268/.288/.349，但上季成績大幅下滑，打擊三圍.221/.273/.400，擊出22轟和78分打點。

雖然戈登和席格都未繳出預期成績，但水手暫時不打算放人，而明星外野手漢尼格（Mitch Haniger）也同樣是非賣品，報導中指出，水手不賣的最主要原因是這3人合約都還沒走完，且剩餘合約並不影響球隊重建運作，可作為重建的基石。

▲水手游擊主力席格。（圖／達志影像／美聯社）



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