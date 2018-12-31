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王柏融頂4割男旅日開啟新頁　肩負日職對中職評價而戰

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▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,王柏融穿上背號99號球衣。（圖／記者季相儒攝）

▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,王柏融穿上背號99號球衣。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

今年國內職棒最重要大事是王柏融透過旅外球員制度，順利加盟日本職棒日本火腿隊，創造歷史紀錄，帶著中職4割男的稱號挑戰日職，肩負著日職對中職的評價，影響日職未來是否還想網羅中職出身的野手。

王柏融在2015年季中選秀加盟Lamigo桃猿，2016年打出4成14打擊率、200支安打、130得分、29支全壘打；隔年2017年再有4成07打擊率、178安打及31支全壘打。

他在今年打擊下降，但也有3成51打擊率、159支安打、99打點及17支全壘打，打擊能力受到肯定。

今年球季結束符合中職待滿3年可以行使旅外的規格，透過桃猿球團採行入札競標，由日本火腿得標，最後以3年400萬美元簽約，還有激勵獎金，明年第一年薪是9000萬日圓。

王柏融是中職第2位挑戰日職野手，卻是第一位透過旅外制度出國的中職野手，而且是頂著連2年打擊率4成的光環赴日，不僅台灣球界關注，日本球界球員、教練及球迷都很想知道，這位台灣四割男是不是真的有料。

台灣職棒實力比不上日職，尤其是投手實力一截，王柏融的打擊自然會被質疑且拿放大鏡看，王柏融是否可以突破日本投手，有像在中職的打擊表現，

如果王柏融適應良好，挺過去這一關，日職就會認同王柏融的實力，以及中職的實力；反之，如果王柏融表現不符預期，日職就會對中職出身的打者打折扣，影響日職對中職評價，左右未來要再挑戰日職的台灣野手。

王柏融背負著全台灣人的期許赴日，壓力可想而知，已經成功跨出第一步，接下來就要看「大王」是不是可以一步一步邁得順利，邁得大步。

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