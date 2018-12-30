中日會長盃／都是二刀流建功　東石、西苑雙雙止敗

▲中日會長盃，嘉縣東石郭庭佑二刀流建功。（圖／學生棒聯提供）

體育中心／綜合報導

中日會長盃30日在大同技術學院棒球場的比賽，嘉縣東石和中市西苑皆派出投打漸常的球員應戰，分別以4比3、3比0擊退日本北海道，拿下本次賽會的首場勝利，北海道則是苦吞4連敗。

首場東石與北海道之戰，東石隊長郭庭佑先敲出三壘安打幫助球隊突破鴨蛋，接者在跑回超前分，4局下再接替投球任務，後援2.1局送出2次三振，順利幫助球隊以4比3收下勝利。

賽後東石教練蔡彥杰表示，「首日比賽球員有些緊張放不開，經過調整投手控球漸漸回穩，守備上失誤也減少，就是揮棒時容易猶豫，其他部分都表現得不錯。」

打回超前分的郭庭佑國一時也有參加會長盃，他說到，「這次進步最大的地方就是控球比以前來得好，但還要再想辦法提升準度，希望可以跟偶像陳禹勳一樣打進職棒。」

接下來與北海道交手的西苑，則是靠著先發投手賴柏蒝主投6局送出5次三振無失分的好表現，西苑終場就以3比0完封北海道。賽後他說到，「今天的變化球感覺還不錯，都能投到捕手要的位置。」

投球速度雖不是全隊最快，但賴柏蒝投球相當具有尾勁，在攻擊端也打下球隊的第1分。他提到，「希望自己可以跟偶像大谷翔平一樣，不論在投球或是打擊都能有好表現。」

賽後西苑教練田榮賢表示，「這批球員都是即將敗戰聯賽的球員，希望能利用這次比賽把狀況調整好，今天狀況調整不錯，不論在投、打、守都能有好表現。」