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SBL／「天使」神隱僅獲8分金酒3連敗　工作恐怕不保

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▲▼2018.12.30 達欣vs金酒，麥克連（Anthony McClain）、梅奧（O.J. Mayo）、溫力煌、努涅茲（Angel Nunez）。（圖／籃協提供）

▲努涅茲（Angel Nunez）此役僅獲8分。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新竹報導

漸入佳境的達欣上週於彰化才終止金酒的7連勝，兩軍30日新竹再次交鋒，儘管李家瑞開局單節13分幫助金酒取得領先，但夏普（Walter Sharpe）5犯離場之後逐漸失去優勢新洋將「天使」努涅茲（Angle Nunez）無法適時頂替，且整場僅獲8分，還在關鍵時刻發生失誤，終場89比92吞下3連敗，而努涅茲的身手也受到質疑。

金酒靠著「奇兵」李家瑞單節13分進帳，首節狂轟31分取得9分優勢，不過達欣在「大麥克」麥克連（Anthony McClain）不斷地轟炸禁區拉近距離，3節打完追到6分差距。金酒的夏普（Walter Sharpe）第四節5分鐘犯滿離場後頓時失去優勢，蘇翊傑、林宜輝兩位老將挺身而出帶領球隊超前。

倒數40.1秒張容軒命中關鍵三分球幫助金酒89比88要回領先，達欣決定換上梅奧（O.J. Mayo）搶分，一上場便製造犯規穩穩放進兩分。金酒喊出暫停部屬的關鍵一擊，場上卻發生溝通問題「天使」努涅茲接獲場邊球後馬上回傳給沒意識到的張容軒導致出界，將球權拱手讓給達欣。梅奧切入後轉身過人吸引努涅茲協防，妙傳給跟進的溫力煌輕鬆得分，終場達欣便以92比89帶走勝利。

▲▼2018.12.30 達欣vs金酒，麥克連（Anthony McClain）、梅奧（O.J. Mayo）、溫力煌、努涅茲（Angel Nunez）。（圖／籃協提供）

▲溫力煌致命一擊。（圖／籃協提供）

▲▼2018.12.30 達欣vs金酒，麥克連（Anthony McClain）、梅奧（O.J. Mayo）、溫力煌、努涅茲（Angel Nunez）。（圖／籃協提供）

▲麥克連（Anothny McClain）漸入佳境成為這場勝利大功臣。（圖／籃協提供）

麥克連攻下全場最高的23分，外帶11籃板、6阻攻，梅奧則是21分、7籃板、4助攻，蘇翊傑14分、6籃板、10助攻，且賽前生涯累積399抄截的他剛好在此役補足達成生涯里程碑，林宜輝同樣貢獻14分。金酒方面，李家瑞生涯新高21分，另外還抓下9籃板、2阻攻，夏普20分、13籃板，張容軒得到16分，于煥亞挹注14分。

對於這波低潮，金酒執行教練吳俊雄賽後表示，「雖然上半場打得很好，但就是守不住籃下，我們已經有太多只打2節好球的比賽了，不過大家也守得很努力了。」

談到李家瑞的好表現，吳俊雄說此役會把他擺上先發，一方面是能夠提升陣容的高度，一方面是能夠把麥克連拉到外面，李家瑞今天不只進攻，防守端也做得很好，希望他能夠維持下去，「維持」就是成為明星球員的關鍵。

兩邊洋將兩樣情，儘管昨天初亮相繳出27分、7籃板的努涅茲，此役竟然「神隱」，出賽38分鐘全場12投僅3中，拿下8分、9籃板、3助攻，由於金酒還有後備洋將克雷格（Michael Craig），努涅茲地位並不穩固，吳俊雄則表示，會不會換洋將要看球團的意思，不過今天的表現讓球團不是很滿意。

金酒在夏普、貝斯（Paris Bass）的雙鋒衛搖擺人的組合帶領下穩坐龍頭，但夏普大麻事件遭解約後，先前被台銀開除的伍茲（Rashad Woods）救援1勝1敗，本週努涅茲降臨2場盡墨苦吞3連敗。

關鍵字： 金酒天使努涅茲SBL
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