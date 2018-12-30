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SBL／蔣淯安扮「第四節先生」　連砍17分台啤驚天逆轉璞園

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▲▼2018.12.30 璞園vs台啤，蔣淯安、凱爾（Kyle Meyer）。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安第四節大爆發連砍17分，幫助台啤逆轉璞園。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新竹報導

雖然新洋將趕不上登錄30日以單洋將出戰，但璞園團隊火力全開首節就取得16分領先，不過蔣淯安扮演「第四節先生」，飆進4顆三分球個人連砍17分，加上璞園讀秒階段2次的違反運動道德犯規，領先了39分鐘在最後一刻讓出，台啤在蔣淯安猛攻25分之下，以90比88上演超級逆轉秀。

撤換受傷的「Mr. Everything」瓊斯（Emmanuel Jones）之後找來的強森（Orlando Johnson）卻來不及在本週登錄，璞園被迫以凱爾（Kyle Meyer）單洋將出戰30日新竹市立體育館對台啤的比賽。

不過少了瓊斯這個得分點，璞園反而節奏更加得順手，在第一節就狂拉16比0攻勢，其中李啟瑋連線凱爾兩人單節合轟21分，建立29比12的優勢，次節台啤修正防守策略後才穩住局面，不過3節打完仍是11分落後。

決勝節成為蔣淯安的個人秀，連續的4顆三分球，加上高難度的切入拉竿，個人連砍17分幫助台啤追平77比77。倒數7.1秒，李愷諺抄截凱爾也發後者的違反運動道德犯規，儘管兩罰僅一中，但也幫助台啤終於逆轉戰局，台啤保有球權，璞園採取犯規戰術凍結時間，卻造成簡浩再次的運違反運動道德犯規，蔣淯安罰進第1球後第2球不進，周伯勳搶下籃板，終場以90比88成就這次的絕地大反攻。

▲▼2018.12.30 璞園vs台啤，蔣淯安、凱爾（Kyle Meyer）。（圖／籃協提供）

▲儘管只有凱爾（Kyle Meyer）單洋將作戰，璞園仍取得大半時間的領先。（圖／籃協提供）

蔣淯安攻下全場最高25分，周伯勳也有20分、9籃板的好表現，塞瑟夫（Igor Zaystev）則是15分進帳。璞園方面，凱爾全場12次出手僅投丟2球，其中包含命中4顆三分球攻下24分、10籃敗，李啟瑋13分，林耀宗12分、5籃板，陳堅恩挹注11分，其中有9分是在第四節所拿下。

「上半場我們有太多不好的出手，導致對手打出很多的反快攻，中場三哥（周俊三）就有交代，接下來要固定有2到3個人提前回防，才穩住局面，」蔣淯安賽後說道，「能夠逆轉要歸功於隊友的防守，把對手限制僅得11分，而在第四節一顆彈筐進的三分球，讓我覺得今天自己特別的幸運，手感也越投越好，照著教練的戰術跑找到不少的空間。」

▲▼2018.12.30 璞園vs台啤，蔣淯安、凱爾（Kyle Meyer）。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安無畏凱爾（Kyle Meyer）的補防三分線果斷出手。（圖／籃協提供）

台啤總教練周俊三則表示，蔣淯安第四節的挺身而出、李愷諺的關鍵抄截都很重要，雖然最後是由兩個違反運動道德犯規決定勝負，但沒有前面的累積就沒有最後的這個贏球的機會。

11月單月MVP蔣淯安在14日對金酒遭打傷額頭縫了9針之後休息4場，本週新竹體育館的賽事回歸後，28日繳出10分、10助攻雙十的成績，加上成力煥25分生涯新高，幫助球隊108比100擊敗達欣終結近期的3連敗低潮，此役在幫助球隊帶著連勝進入2019年。

關鍵字： 台啤蔣淯安璞園凱爾SBL
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