厄文暖心施予遊民7200元　謙稱只想回饋與治癒世界

▲塞爾提克後衛厄文給予遊民台幣約7200元的現金。

記者陳瑞浩／綜合報導

塞爾提克球星厄文（Kyrie Irving）於29日對戰火箭賽前給了當地遊民240元美金（約7200元台幣）的現金，厄文也在30日因此善舉受《NBC Sports》採訪時表示，他只是想要回饋社會，並希望能治癒世界。

厄文表示，「我並不是因為要特別引起關注才這樣做，我只是想祝福他，我這輩子已經得到很多東西了，我熱愛我的工作，熱愛比賽，我純粹只想回饋社會、治癒這個世界。」

厄文該場比賽拿下23分，雖然最後並沒有因為善心帶來好運而擊敗火箭，但他本季年薪高達約2000萬美元，相當於台幣約6億台幣，7200元台幣對厄文而言或許只是九牛一毛。

厄文向來對錢並沒有特別在意，他曾於開季前向自己母親位於達科達州的蘇族原住民部落捐贈10萬美元的善款，目的是為了振興當地教育，回饋母親故鄉。

本季厄文也曾經表示，自己可能會在三十歲就退休，只希望自己能夠快樂打球，其他東西並不重要。但塞爾提克本季戰績不佳，厄文也多次因輸球情緒受波動，他曾因對手贏球後仍想刷高生涯得分，而將球憤而丟入觀眾席遭罰款2萬5000元，約台幣750萬元的罰款。

▲塞爾提克後衛厄文。（圖／記者李毓康攝）