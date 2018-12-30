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綠衫軍完成19分逆轉勝　厄文中場訓話達到奇效

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▲▼塞爾提克厄文(Kyrie Irving)。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

塞爾提克30日對戰灰熊時克服19分落後劣勢，於下半場狂拉尾盤最終成功逆轉灰熊，賽後32歲老將霍佛德（Al Horford）透露，這是陣中球星厄文（Kyrie Irving）在中場休息時訓話才達到的效果。

霍佛德表示，「厄文當時要求我們每個人都要做到更好，我因此覺得下半場打得更有能量。」

厄文上半場表現並不理想，僅拿下4分，送出6次助攻，但他於半場時向隊友訓話，自己也在下半場猛攻22分並送出7次助攻，厄文表示，「我當時半場結束時跟灰熊板凳席說，比賽有分上下半場，你們上半場打得很好，但下半場要換我們了。」

「當時我們所做的，就是透過無球改善進攻，因為上半場我被灰熊嚴重地限制接球，但我跟隊友說我們要做更多小事情來影響比賽，儘管你不用接球也可以打得很有效率。」厄文補充道。

厄文在中場向隊友訓話後，賽爾提克由上半場第二節的低迷單節18分，第三節就有效改善為32分，第四節更再接再厲的繳出33分，綠衫軍同時也力抗灰熊在第四節的反撲完成19分的逆轉勝。

塞爾提克目前以21勝14敗的戰績排名東區第五，綠衫軍雖然曾於11月底至12月初拉出一波8連勝，但隨即又再面臨3連敗；儘管近5場拿下3勝，但表現仍不穩定，厄文也因此多次給予隊友嚴厲建議，而本次他在中場訓話，看似也收到效果。塞爾提克的下一場比賽將於2019年1月1日於客場出戰馬刺。

▲▼霍佛德（Al Horford）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克中鋒霍佛德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 塞爾提克厄文NBA
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