太空人太缺先發投手　對大都會拋媚眼想要盧戈

▲大都會盧戈可以先發、後援兩頭跑。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

休士頓太空人休賽季希望能夠補強投手戰力，除了對響尾蛇左投雷伊（Robbie Ray）感興趣外，也對想透過交易盤來大都會先發、牛棚兩相宜的盧戈（Seth Lugo）。

根據《CBS SPORTS》報導，大都會與太空人正在洽談交易中，儘管雙方還沒有正式會面，但主要是太空人想要得到盧戈。29歲的盧戈有3年大聯盟經驗，今年出賽54場中幾乎都擔任牛棚角色，只有先發5場，繳出3勝4敗防禦率2.66的成績。

外媒也提到，盧戈可以先發也可以擔任牛棚角色，但明年他的定位將隨著球隊需求而改變，要是繼續留在大都會，那大都會總教練米奇（Mickey Callaway）應會讓盧戈跟米利亞（Jeurys Familia）、迪亞茲（Edwin Diaz）一起捍衛牛棚。

要是盧戈被交易至太空人，因為太空人在今年球季結束後，原先陣中左投凱戈（Dallas Keuchel）投入自由市場，再加上麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）因為手肘傷勢動刀，以及莫頓（Charlie Morton）轉戰光芒隊，現在先發投手戰力出現空缺，那盧戈將會不拉到先發角色。

▼盧戈本季防禦率2.66為生涯新低。（圖／達志影像／美聯社）

