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公鹿尼克本季兩度衝突　坎特暗諷字母哥是金童

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▲▼坎特(Enes Kanter)(右)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)(左)發生衝突。（圖／路透社）

▲坎特(Enes Kanter)(右)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)(左)發生衝突。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

28日公鹿球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與尼克中鋒坎特(Enes Kanter)發生衝突，官方在30日宣布提前衝進場的公鹿助教是扮演和事佬的角色並無違規不需罰款，坎特除對此表達不滿外，也暗諷字母哥是聯盟的金童所以自己才會多領一次技術犯規被趕出場。

▲漢佐尼跨過字母哥。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒)

12月2日尼克前鋒漢佐尼(Mario Hezonja)在一次切入灌籃後，直接從倒地的字母哥頭上跨過去，讓安戴托昆波賽後氣得說，「如果下次他再這麼做我會打他的蛋蛋。」雖然他賽後有為了不雅言論道歉，但坎特仍藉此大作文章表示，「他超幼稚的，我很生氣因為他是這麼優秀的球員，難道他沒上過公關課嗎?不管你是世界上最好的球員還是世界上最差的球員都不能這樣批評我的隊友。」

▲坎特與字母哥的衝突。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒)

聯盟最後的判決也讓坎特非常不同意，「他不是我的助理教練，他不應該碰我，他要教的對象是公鹿隊的球員不是我，我本該可以推他來製造另一場衝突，不過我不覺得NBA官方希望發生這樣的事件，但是他不該碰我的，這樣的行為應該要被罰款。」

坎特上季也曾和詹姆斯(LeBron James)發生衝突，也曾在網路上怒嗆杜蘭特(Kevin Durant)，現又跟另一位聯盟一線球星發生衝突，坎特談到遭到驅逐出場時便暗諷道，「顯然因為他是聯盟中的金童，所以聯盟給了我兩個技術犯規。」兩隊本季交手已經打完，尼克現在的戰績進入季後賽機率非常低，因此兩隊間的恩怨恐怕要到下季才能解決。

▼尼克中鋒坎特（Enes Kanter）常常與聯盟第一線球星發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克，坎特（enes kanter）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA坎特安戴托昆波尼克公鹿
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