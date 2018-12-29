洋基兜售葛雷有重大進展　11隊洽談釀酒人處於領先

▲洋基先發葛雷即將被交易。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

過去一個月多來洋基持續兜售先發葛雷（Sonny Gray），儘管目前他還未被交易出去，但身披「條紋聖衣」的時間已剩不多。根據大聯盟報導，釀酒人積極向洋基詢問葛雷，雙方有望在未來達成交易。

據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）消息指出，一名消息人士表示，目前釀酒人相當積極爭取交易葛雷，在這場交易中取得巨大進展。至於原先有意交易的紅人隊，因為在補進羅亞克（Tanner Roark）和伍德（Alex Wood）之後，已經不再對葛雷感到興趣。

葛雷（Sonny Gray）本季防禦率不佳，還被抽離先發輪值，加上洋基季後不斷補強，明年更是不可能有葛雷的位子，洋基積極與各隊討論交易掉葛雷，目前已收到多達11支球團的交易報價，雖然現在尚未完成交易，但顯示出這位前美聯賽揚獎候選人即將被交易出去。

先前《運動畫刊》報導，洋基目前與紅人交易卡關，主要是洋基想要紅人農場投手，但對紅人來說代價太高不願意放人。《紐約郵報》報導中提到，洋基期望換到農場潛力，所以對方所提出的交易包裹至少要與紅人同等級。

葛雷於去年由運動家交易至洋基，但本季表現不如預期，甚至在季中被拔先發轉任牛棚投手，今年賽季30場出賽丟出11勝9敗、防禦率4.90寫下生涯最差成績，尤其在洋基先發輪值大致底定後，總管凱許曼（Brian Cashman）也努力促成葛雷交易。

▲洋基簽回左投哈普（J.A. Happ）後，加速葛雷交易進度。（圖／達志影像／美聯社）



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