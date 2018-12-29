SBL／成力煥回新竹轟25分生涯新高　將勝利歸功蔣淯安歸隊

▲成力煥回到新竹，轟6顆三分球、25分雙創生涯新高。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

SBL睽違4年28日回到新竹體育館，而在新竹長大擁有「新竹球王」封號的成力煥飆進6顆三分球、25分進帳雙雙創下生涯新高，不過成力煥將此勝歸功於主控蔣淯安的傷癒歸隊。

從小就在新竹長大甚至讀到研究所畢業的成力煥，回到熟悉的場地面對達欣以75%的外線命中率狂飆6顆三分球，攻下25分締造兩項生涯新高，幫助台啤108比100終結近期的三連敗低潮。

不過成力煥將勝利歸功於14日對金酒遭打傷額頭缺席4場傷癒歸隊的蔣淯安，「小安回來對我們幫助很大，今晚真的是靠他贏球的。」而今晚也有不少同學、朋友到場幫他加油，成力煥謙僅虛地說道，「剛好空擋有把握住，沒在同學面前漏氣。」

生涯前4個賽季效力台銀，上季轉戰台啤，成力煥靠著場上的拚勁站穩主力，在本季而立之年更是打出生涯代表作，場均三分球命中率將近40.7%，場均10.6分都是生涯最佳。此役的25分，刷新2016年12月11日對富邦勇士的21分生涯最佳。

▲蔣淯安傷癒歸隊。（圖／籃協提供）

不只成力煥本季有卓越的成長，接下台啤隊長重任的主控蔣淯安，開季前6場平均13.3分、3籃板、5.3助攻，是台啤開季6連勝的功臣，也獲得11月單月MVP的肯定。在他受傷的4場比賽台啤陷入1勝3敗低潮，不僅將龍頭地位讓給金酒，還被裕隆追到半場勝差，回歸的第一場便繳出10分、10助攻雙十成績，幫助球隊終止3連敗。