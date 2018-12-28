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企排／明星賽明日紅館熱鬧登場　球員準備秘密橋段

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▲企排明星賽，明星賽紀念衫，明星賽球員卡，吳宗軒、陳怡如。（圖／中華排協提供）

▲人氣王吳宗軒、人氣后陳怡如。（圖／中華排協提供）

記者張穎容／綜合報導

讓球迷、球員們都眾所期待的企排明星賽，將在29日下午正式嗨翻台北體育館（紅館），人氣王吳宗軒和人氣后陳怡如也相當希望可以與球迷多互動。

明星賽除了男女排外，還增加男女混排賽，而混排賽除了球員外，台電女排教練姚承杉、1998曼谷亞運銅牌張恩崇、李鎮鰻、林顯丞，以及2005世大運金牌鄧衍敏、2006杜哈亞運銅牌林靜怡等總教練都將重披戰袍客串球員，屆時也會下場一展身手，讓球迷可以欣賞到教練們的昔日英姿。而明星賽的部分，陳怡如表示和隊友都會在私下討論，也已經有安排好的橋段了，吳宗軒則是希望屆時可以表演釘三米打爆對手。

▲企排明星賽,女排。（圖／記者張穎容製）

▲企排明星賽,女排白隊。（圖／記者張穎容製）

除了場上的精彩對決外，大會也準備了互動遊戲與抽獎活動，獎品包括明星賽專屬球衣、王朝大酒店餐券及特製明星賽球員卡等多項獎品，憑入場票券就可參加抽獎。

明日中午12點就開放球迷入場，賽程為下午2點的女排明星賽，4點為混排賽，5點則是抽獎和互動遊戲，6點半則是男排明星賽。

▲企排明星賽,女排。（圖／記者張穎容製）

▲企排明星賽,女排藍隊。（圖／記者張穎容製）

參賽名單如下：

【女排】
 
明星白隊教練團：姚承杉、林靜怡、林明輝、范馨文、顧乃涵，球員：廖苡任、陳映淳、羅儀璟、張秝芸、李姿瑩、許菀芸、陳怡如、陳詩婷、黃芯瑜、黃瀞萱、邱雅慧、楊孟樺

明星藍隊教練團：張恩崇、鄧衍敏、蔡書涵、洪鎧蔚， 球員： 謝苡縥、劉煜淳、陳姿雅、蕭湘凌、童琦芳、吳韋華、曾琬羚、陳曦、黃蔓亞、林書荷、王鈺涵、賴湘程

▲企排,明星賽男排分組。（圖／記者張穎容製）

▲企排明星賽,男排白隊。（圖／記者張穎容製）

【男排】 

明星白隊 教練團：李鎮鰻、林顯丞、江天祐、葉志堅、簡顯銘、張瓊文， 球員： 石修智、戴儒謙、焦璿誠、謝雅仁、張善源、黃世豪、林宜暉、張昇倫、鄭文貴、王明浚、張育陞、李佳軒

明星藍隊 教練團：莊士賢、陳宣瑞、康金塗、賴慶和、呂紹平 ，球員： 劉佳昌、黃宇晨、黃建逢、張閔舜、高偉誠、鄭旭辰、顏振富、林輅惟、莊邵捷、吳宗軒、張景翔、林雍順

▲企排,明星賽男排分組。（圖／記者張穎容製）

▲企排明星賽,男排藍隊。（圖／記者張穎容製）

【混排】(各隊教練推薦名單)

明星藍隊 教練團：康金塗、洪鎧蔚 球員： 鄧衍敏(ATTACKLINE)、張恩崇(中纖)、莊世賢(長力)、李鎮鰻(台電) 、林昱丞(長力)、林建輝(conti)、許紋誠(台電)、黃澄浩(MIZUNO)、 吳靜婷(ATTACKLINE)、劉美菁(中纖)、李 諭(台電)、曾華鈺(極速超跑)

明星白隊 教練團：顧乃涵、簡顯銘 球員： 林靜怡(極速超跑)、姚承杉(台電)、林顯丞(conti)、陳宣瑞(MIZUNO) 、顏振富(台電)、林政瑋(長力)、黃正良(MIZUNO)、陳立偉(conti)、 葉怡君(極速超跑)、蔡沁瑤(ATTACKLINE)、張妤嘉(台電)、王鈺涵(中纖)

混排明星賽賽制規則：男女混合表演賽，網高224公分，前排女、後排男編配，不輪轉，後排攻擊落地不得在攻擊線內，教練需準備下場。

關鍵字： 企排明星賽陳怡如吳宗軒
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超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

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