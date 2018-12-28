光芒進場人數倒數第2　球員吵著搬家：感覺糟透了

▲光芒純品康納球場進場人數排聯盟倒數第2。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

光芒一直吵著要搬家不是沒有原因，即便打出好的戰績，也無法吸引球迷進場，上季場均進場人數1萬4258人排全大聯盟倒數第2，讓光芒外野手潘恩（Tommy Pham）也忍不住抱怨，「從一個擁有強大球迷基礎的地方，轉換到一個沒有球迷的地方，那感覺實在是糟透了。」

潘恩大聯盟生涯從聖路易紅雀隊開始，聖路易對於棒球是出了名的狂熱，也是被媒體公認是全美最有棒球味的城市，但光芒可就不一樣了，論球迷、論球隊歷史都不及紅雀，而根據大聯盟數據資料，上季紅雀主場場均3萬5646人，排行全大聯盟第5，不難想像潘恩心中的滋味。

「我認為有些事情必須要發生，無論是換新的球場、還是說換新的城市？」潘恩在廣播節目《SiriusXM》中表示，「如果你在一支能夠贏得90勝的球隊，而且還身處在美聯東區，但卻沒有球迷支持，那問題很大。」

先前美媒報導，光芒原先預計要花費9億美元搬新家，搬到坦帕灣附近的宜博市（Ybor City）建造新球場，但因球團與公部門在預算及執行上有諸多問題，導致醞釀10年的搬家計畫破局，光芒只能繼續在原本的純品康納球場直到2027年。

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