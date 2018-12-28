運動雲

> >

光芒進場人數倒數第2　球員吵著搬家：感覺糟透了

ETtoday運動雲

▲光芒純品康納球場。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒純品康納球場進場人數排聯盟倒數第2。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

光芒一直吵著要搬家不是沒有原因，即便打出好的戰績，也無法吸引球迷進場，上季場均進場人數1萬4258人排全大聯盟倒數第2，讓光芒外野手潘恩（Tommy Pham）也忍不住抱怨，「從一個擁有強大球迷基礎的地方，轉換到一個沒有球迷的地方，那感覺實在是糟透了。」

潘恩大聯盟生涯從聖路易紅雀隊開始，聖路易對於棒球是出了名的狂熱，也是被媒體公認是全美最有棒球味的城市，但光芒可就不一樣了，論球迷、論球隊歷史都不及紅雀，而根據大聯盟數據資料，上季紅雀主場場均3萬5646人，排行全大聯盟第5，不難想像潘恩心中的滋味。

「我認為有些事情必須要發生，無論是換新的球場、還是說換新的城市？」潘恩在廣播節目《SiriusXM》中表示，「如果你在一支能夠贏得90勝的球隊，而且還身處在美聯東區，但卻沒有球迷支持，那問題很大。」

先前美媒報導，光芒原先預計要花費9億美元搬新家，搬到坦帕灣附近的宜博市（Ybor City）建造新球場，但因球團與公部門在預算及執行上有諸多問題，導致醞釀10年的搬家計畫破局，光芒只能繼續在原本的純品康納球場直到2027年。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 光芒潘恩
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

屁孩「馬路大字跳」惡意嚇車！　看阿伯抖一下險摔...回頭狂笑

熱門新聞

中職／林泓育季中提前換約加薪　續約3年最高月薪80萬

哈波、馬查多對洋基的興趣都大於費城人　但洋基不打算補外野

平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人　陳偉殷唯一外籍

卡特可能打到47歲？老飛人承諾再比灌籃大賽但有「前提」

中職／吸收別隊釋出球員？　蘇泰安：先等合約談完

38歲克魯茲4年敲163轟　1年1430萬美元加盟雙城

讀者回應

﻿

最新新聞

1認養斗六棒球場　運動家董座得標

2猛龍過江爭霸賽1/12鐵籠開戰

3湯普森不認為自己投籃水平下降

4馬刺控衛莫瑞本季無法復出

5詹皇恐缺席多戰迫湖人簽其他巨星？

熱門新聞

1林泓育提前換約加薪　續約3年月薪80萬

2哈波、馬查多對洋基最感興趣

3平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人

4還不知道終點在哪　卡特打到47歲？

5吸釋出？　蘇泰安：先等合約談完

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366