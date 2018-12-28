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大專足聯／足球場最常遇碰撞擦傷　防護員輕彈、貼紮小揭秘

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▲▼大專盃，防護員 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專盃，防護員即時處理球員狀況。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級賽事，第二循環賽在嘉義吳鳳科技大學進行，28日進行B組最後一天賽事，將決定4強名單，在場上爭球碰撞難免，防護員在場就特別重要，不管是賽前貼肌貼、比賽中即時處理，以及賽後的冰敷舒緩，都需要他們幫助。

就讀台體運動健康科學系的曾于瑄和吳芳儀，在嘉義場區輪值幾天賽事，在學校多學習生理學解剖學有關肌肉的課程，只要比賽都需要防護員，大會會找學校，學校就會派人出來，通常是大三、大四學生帶一個大一大二的學弟妹，籃球、棒球羽球、等運動幾乎都有。

▲▼大專盃，防護員 。（圖／記者謝孟儒攝）

曾于瑄提到，「開始出任務最難的地方是評估跟貼紮，評估完才能知道貼什麼，足球場上都是外傷多，其他運動比較不會有外傷，因為球員都要在草地上跑動，擦挫傷比較多，而會進到場內的話，球員多是撞到受傷，撞到當下有時候球員會不知道發生什麼，就要去幫他評估。」

「評估是單純撞到還是骨頭有問題。」曾于瑄說，「一開始先看外觀有沒有骨折，再從韌帶、肌肉去看、摸摸看，再問選手看一下。」吳芳儀則說，「有時候撞到膝蓋會有點脫位，直接就看得出骨頭凸出來，防護員不能復位，所以就要固定後送由醫生去做，如果抬出來的話，像是撞到脖子會麻沒辦法動，或是裁判認為會花太多時間，就會先移到旁邊。」

▼防護員常用的肌貼、輕彈等物品。

▲▼大專盃，防護員 。（圖／記者謝孟儒攝）

防護員隨身包包裡面通常都會放著冷凍噴霧、食鹽水、皮膚膜、輕彈貼、紗布等物品，而常看到球員身上的肌貼，吳芳儀說，「有些是肌肉酸痛、拉傷、要固定關節的貼紮，就會幫他貼，重點是改變肌肉狀態，不同的原理貼法和功用都不一樣，加強修護或是舒緩都可以，就看你怎麼用。」

「而在足球上通常是放鬆肌肉。」吳芳儀提到，「很多運動員都不太有放鬆習慣，就會很多地方酸痛，賽前就貼，賽後冰敷就是可以止痛，讓微血管血流比較不會一直流到傷口，也可以消腫，不要擴大範圍。」談到學習防護最有趣的地方，「就是可以用很多方法去改變人受傷的狀況，同一種受傷方式會有很多種方式可以去改變、很靈活的去貼紮。」

▲▼大專盃，防護員 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃台體防護
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