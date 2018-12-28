猛龍過江爭霸1/12登場　奧運國手脫電子護具進鐵籠實戰

▲猛龍過江職業技擊爭霸賽1月12日開戰。（圖／中華綜合格鬥協會提供）



體育中心／綜合報導

台灣職業技擊運動最高殿堂《猛龍過江職業技擊爭霸賽03》，將在2019年1月12日於台北市立和平籃球館開戰，下午「武跆王」職業跆拳，吸引了里約奧運國手劉威廷、雅加達亞運國手侯光武、世大運國手楊宗燁參戰。晚上「格鬥王」由來自日本、韓國、巴西、菲律賓等地的世界頂尖綜合格鬥好手齊聚一堂，滿滿的賽事讓格鬥迷大飽眼福。

有別於傳統亞奧運跆拳賽制，「武跆王」選手脫下頭盔、護胸等電子護具，扎扎實實展現跆拳道實戰精神。曾拿下世界跆拳道錦標賽亞軍的退休名將許家霖，將重披戰袍踏入武跆王鐵籠，對戰年僅18歲的後起小將朱博翔。

▲武跆王選手脫下頭盔、護胸等電子護具，展現跆拳道實戰精神。（圖／中華綜合格鬥協會提供）



而推出以來深獲好評的團體賽，更是讓觀眾們見識到跆拳道不同的戰鬥風貌：由三名選手輪番上陣，除了考驗個人技術以外，也必須在戰術及團隊合作方面考驗默契。

至於綜合格鬥的賽事，更集結世界各地的戰鬥精英，背負各種格鬥武術融合的使命，為了爭奪勝利的榮耀，在和平籃球館的鐵籠內燃燒小宇宙！台灣首位打入綜合格鬥最高殿堂「UFC」聯盟的ROCKY李俊翰將迎戰三連勝的英國格鬥新秀Shem Rock、擁有高人氣「最強小護士」、「魔力小紅」吳巧貞將出戰菲律賓老將Dolores Meek尋求職業賽二連勝。

▲格鬥王_ROCKY 李俊翰。（圖／中華綜合格鬥協會提供）



前兩次出賽表現優異的「影子」吳仲凱是否能如同他設定的劇本，解決菲律猛將Roberto Medalla提早下班？此外，來自韓國最強團隊Korean Top Team的「格鬥宋仲基」鄭多運、巴西的柔術大師Marcio Cesar、日本最老牌職業賽事Pancrase的悍將軍團丸山數馬、牛久絢太郎及生涯累積超過60場賽事經驗的清水俊一等，都將在1月12日猛龍過江職業技擊爭霸賽03熱血登場。

▲格鬥王_吳巧貞。（圖／中華綜合格鬥協會提供）

▲格鬥王_吳仲凱。（圖／中華綜合格鬥協會提供）