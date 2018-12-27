運動雲

> >

諸羅山盃／低年級組大豐冠軍戰敵新瀉　小球員哭不停

ETtoday運動雲

▲▼2018諸羅山盃，大豐國小，孟廖燦東，石正侑。（圖／記者黃詩崴攝）

▲冠軍戰中大豐國小球員數度落淚。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／嘉義報導

大豐國小在本屆諸羅山盃表現精彩，高、低年級組都殺進最後四強，低年級組更是在冠軍賽才敗給日本新瀉JBC屈居亞軍。不過已經創下隊史最佳紀錄，總教練孟廖燦東也認為小球員已經完全展現出平時努力練習的成果。在比賽過程中，大豐國小多名球員因自責而出現落淚的畫面。

▲▼2018諸羅山盃，大豐國小，孟廖燦東，石正侑。（圖／記者黃詩崴攝）

▲大豐國小總教練孟廖燦東。（圖／記者黃詩崴攝）

大豐國小並非傳統棒球名校，儘管成立短短4年，但在本屆賽會表現出色，本次低年級組的球員整批都在去年以3年級身分參加過諸羅山盃，並且也拿下季軍獎盃，這次原本人馬更上層樓殺進冠軍賽拿下亞軍。

孟廖燦東對於小朋友的表現十分滿意，「雖然我們沒有很好的身材，但是大家都有展現出平時訓練的成果。」

▲▼2018諸羅山盃，大豐國小，孟廖燦東，石正侑。（圖／記者黃詩崴攝）

▲大豐國小石正侑。（圖／記者黃詩崴攝）

冠軍賽裡可以感受到大豐國小的小球員給自己很大壓力，比賽過程中有不少球員因自責而掉淚，包括主力捕手同時也是開路先鋒的石正侑，更是在首局結束就潸然淚下。孟廖燦東表示，「小球員的企圖心跟求勝心都很強，也因此情緒上的起伏會比較大。」

石正侑也在本屆賽會獲選為低年級組的最佳九人，今天比賽也敲出2支安打並且正規賽球隊的2分都是他跑回來的。賽後石正侑接受訪問談到首局落淚這樣說，「因為十分不滿意自己在守備上出現太多漏球。」而身為球隊主戰捕手的他，則認為是靠著全隊互相幫忙才能拿下這座亞軍。

關鍵字： 諸羅山盃低年級組亞軍孟廖燦東石正侑
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

熱門新聞

林書豪6投4中砍12+5外線回溫　老鷹遭溜馬逆轉無緣4連勝

哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

陳偉殷明年年薪超過中職總和　還可付中職第5隊加盟金

職籃新推手高志鵬判刑確定　2019年台籃職業化恐遇考驗

王柏融明年第1年旅外　年薪馬上跳到第3高

遭富邦釋出後結束球員生涯　布魯斯明年任費城人教練

讀者回應

﻿

最新新聞

1優化花蓮棒球場　明年投近9千萬

2平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人

3SBL／璞園新洋將無法如期亮相

48強感動飆淚　喬楚瑜崩潰

5新瀉2度封王　教練：賽制有助推廣

熱門新聞

1林書豪砍12+5外線回溫　老鷹遭逆轉

2哈登想穿襠過喬治？遭酸本季最蠢

3陳偉殷年薪超過中職　還可加盟第5隊

4高志鵬遭判刑　台籃職業化遇考驗

5王柏融明年第1年旅外　年薪跳到第3高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366