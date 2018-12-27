諸羅山盃／低年級組大豐冠軍戰敵新瀉　小球員哭不停

▲冠軍戰中大豐國小球員數度落淚。（圖／記者黃詩崴攝）



記者黃詩崴／嘉義報導

大豐國小在本屆諸羅山盃表現精彩，高、低年級組都殺進最後四強，低年級組更是在冠軍賽才敗給日本新瀉JBC屈居亞軍。不過已經創下隊史最佳紀錄，總教練孟廖燦東也認為小球員已經完全展現出平時努力練習的成果。在比賽過程中，大豐國小多名球員因自責而出現落淚的畫面。

▲大豐國小總教練孟廖燦東。（圖／記者黃詩崴攝）



大豐國小並非傳統棒球名校，儘管成立短短4年，但在本屆賽會表現出色，本次低年級組的球員整批都在去年以3年級身分參加過諸羅山盃，並且也拿下季軍獎盃，這次原本人馬更上層樓殺進冠軍賽拿下亞軍。

孟廖燦東對於小朋友的表現十分滿意，「雖然我們沒有很好的身材，但是大家都有展現出平時訓練的成果。」

▲大豐國小石正侑。（圖／記者黃詩崴攝）



冠軍賽裡可以感受到大豐國小的小球員給自己很大壓力，比賽過程中有不少球員因自責而掉淚，包括主力捕手同時也是開路先鋒的石正侑，更是在首局結束就潸然淚下。孟廖燦東表示，「小球員的企圖心跟求勝心都很強，也因此情緒上的起伏會比較大。」

石正侑也在本屆賽會獲選為低年級組的最佳九人，今天比賽也敲出2支安打並且正規賽球隊的2分都是他跑回來的。賽後石正侑接受訪問談到首局落淚這樣說，「因為十分不滿意自己在守備上出現太多漏球。」而身為球隊主戰捕手的他，則認為是靠著全隊互相幫忙才能拿下這座亞軍。