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影／羅斯重返生涯起點　上演招牌滯空拋投負角度命中

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▲▼灰狼，羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯重回芝加哥全場球迷高呼MVP。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

灰狼27日作客公牛，由於雙方實力過於懸殊，半場打完灰狼就取得23分領先，也讓比賽早早進入垃圾時間，最終公牛也以94比119慘敗，不過本場比賽焦點都讓「回娘家」的羅斯(Derrick Rose)搶走，他不僅有24分進帳，重回芝加哥主場更上演標誌性的滯空拉桿拋投嗨翻全場，現場球迷還為他高呼MVP。

重回生涯起點的羅斯，面對熟悉的場地，羅斯打得非常具有侵略性，不僅輕鬆撕裂對手禁區，中距離同樣也難不倒他，全場「玫瑰」19投11中攻下全隊最高的24分還有8助攻，3籃板進帳。

其中在第一節7分35秒，羅斯上演招牌的滯空拉桿拋投，面對鄧恩(Kris Dunn)的防守，他瞬間加速將防守者甩在後頭，不過鄧恩馬上跟進，為了不讓「玫瑰」輕鬆殺入籃下，選擇在空中與他對抗，而羅斯也展現優異的滯空能力，被頂開後做了一個拉桿動作並將球從負角度投進，讓現場球迷嗨到不行。

另外在末節5分26秒，「飆風玫瑰」再次震撼全場，他從三分線帶球殺入禁區後面對防守者，羅斯選擇用同樣為招牌的大轉身來回擊，並順利打進獲得加罰機會，而當他站上罰球線，芝加哥球迷更全場高呼MVP，這也讓羅斯臉上露出了笑容。

關鍵字： NBA灰狼羅斯
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