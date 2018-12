影／羅斯重返生涯起點　上演招牌滯空拋投負角度命中

▲羅斯重回芝加哥全場球迷高呼MVP。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

灰狼27日作客公牛,由於雙方實力過於懸殊,半場打完灰狼就取得23分領先,也讓比賽早早進入垃圾時間,最終公牛也以94比119慘敗,不過本場比賽焦點都讓「回娘家」的羅斯(Derrick Rose)搶走,他不僅有24分進帳,重回芝加哥主場更上演標誌性的滯空拉桿拋投嗨翻全場,現場球迷還為他高呼MVP。

重回生涯起點的羅斯,面對熟悉的場地,羅斯打得非常具有侵略性,不僅輕鬆撕裂對手禁區,中距離同樣也難不倒他,全場「玫瑰」19投11中攻下全隊最高的24分還有8助攻,3籃板進帳。

D. Rose hangs and hits it in Chicago! pic.twitter.com/q6nFZW8DdQ