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勇士表弟透露復健歷程　卡森斯：沮喪痛苦又不斷重複

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▲▼卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／CFP）

▲勇士中鋒卡森斯。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

勇士中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）本季因阿基里斯腱傷勢影響而尚未替球隊出賽，他近日接受美媒《The Athletic》採訪，透露復健過程非常沮喪且辛苦，腿更重的像水泥塊。

卡森斯表示，「在不斷做下半身訓練的日子很痛苦且非常沮喪。因為你得不斷重複且一日復一日的復健，有時候我感覺到我的腿重的像水泥塊，有時候又感覺輕得像羽毛。」

卡森斯受傷至今已經10個月未參與正式比賽，而阿基里斯腱恢復期間通常需要6個月至10個月，卡森斯目前傷勢應該已無大礙，目前應僅處於觀察且恢復球感階段，且卡森斯近日也與杜蘭特（Kevin Durant）進行一對一練習，還可以直接顏扣杜蘭特。

儘管勇士本季對卡森斯的歸隊時間一延再延，但勇士其實並不替他的回歸時間感到壓力，季前總教練柯爾（Steve Kerr）也表示，卡森斯對球隊的幫助還需要進一步評估，將不會催促他復出。

隊友杜蘭特也表示，當卡森斯回歸後，球隊將會放慢速度配合他，並給他時間重新熟悉比賽，他也認為，一支偉大的球隊與專業的球員配合隊友是必須要做的事情，卡森斯於阿基里斯腱受傷前，場均可繳出25.2分、12.9籃板、5.4助攻、1.6抄截、1.6阻攻，生涯也四度入選明星賽。

▲▼杜蘭特 卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士杜蘭特（左）與卡森斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 杜蘭特勇士卡森斯NBA
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