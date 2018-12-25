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諸羅山盃／忠義1分惜敗JBS　黃明輝：已經表現很棒了

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▲▼2018諸羅山盃，新北忠義國小，黃明輝，謝秉軒，陳宇軒，邱彥均。（圖／記者黃詩崴攝）

▲2018諸羅山盃，新北忠義國小總教練黃明輝賽後給球員鼓勵。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／嘉義報導

第21屆諸羅山盃今（25）日進行單淘汰複賽，新北忠義國小交手日本JBS，忠義面對強隊JBS表現絲毫不遜色，投球、守備都展現一定水準，最後因比賽時間超過80分鐘，而裁定以2比3惜敗JBS。不過忠義總教練黃明輝仍給予小球員滿滿地肯定，認為他們的表現已經非常棒了。

▲▼2018諸羅山盃，新北忠義國小，黃明輝，謝秉軒，陳宇軒，邱彥均。（圖／記者黃詩崴攝）

▲忠義先發左投邱彥均。（圖／記者黃詩崴攝）

忠義國小在首局先馳得點，先發投手邱彥均在前2局也有效壓制JBS打線，不過在3下出現小亂流丟掉2分反倒落後1分。5上靠著李宜修先敲出一壘安打上壘，再靠著對手牽制暴投上到二壘，隨後換上代打陳宇軒敲出帶有追平分的一壘安打。

▲▼2018諸羅山盃，新北忠義國小，黃明輝，謝秉軒，陳宇軒，邱彥均。（圖／記者黃詩崴攝）

▲陳宇軒抱病代打敲安。（圖／記者黃詩崴攝）

不過在5下第二任投手廖家楷先被敲出1壘安打後送出保送，對方靠著盜壘進佔二、三壘，雖然在一出局後，讓打者敲出投手正面滾地球先是傳一壘刺殺打者，此時三壘跑者趁勢回本壘，儘管球比跑者早到手套，但主審雙手一攤，JBS就這樣攻下超前分，並且因規則中比賽時間超過80分鐘而提前結束，忠義今年諸羅山盃之行止步64強。

▲▼2018諸羅山盃，新北忠義國小，黃明輝，謝秉軒，陳宇軒，邱彥均。（圖／記者黃詩崴攝）

▲2018諸羅山盃，新北忠義國小，日本JBS。（圖／記者黃詩崴攝）

忠義國小本次賽會在高年級組報了兩隊，今天與JBS交手的是全6年級陣容的主力隊伍，這批球員都是從3年級開始接受訓練，因此不論是默契還是守備基本功都相當扎實。不過平常都是練硬式，所以在諸羅山盃打軟式時，揮棒的甜蜜點沒有掌握的太好。

對於比賽惜敗給JBS，黃明輝認為，「這批球員成熟度真的很高，讓他很放心，而且今天面對以聯軍形式組成的日本隊，這樣的表現已經相當好了。尤其我們剛從台北下來嘉義，這溫差也讓小球員吃不消，因此真的不忍苛責。」

黃明輝也提到，忠義國小的家長後援會十分力挺，不少家長都從頭待到尾幫忙照顧小球員，讓教練團可以把專注度擺在場上，相當感謝他們的支持。

▲▼2018諸羅山盃，新北忠義國小，黃明輝，謝秉軒，陳宇軒，邱彥均。（圖／記者黃詩崴攝）

▲忠義國小，陳宇軒（左）、謝秉軒（右）兩人今天都有精彩表現。（圖／記者黃詩崴攝）

忠義國小今天的捕手是謝秉軒，但其實他平常也是內野手跟投手，他有著優異的臂力，僅管JBS的球員速度都不慢，但他還是能夠用臂力來牽制跑者；忠義主力捕手陳宇軒今天則是板凳出發，因為他在下嘉義沒多久後，就開始感冒，身體還不是非常舒服，但在比賽後段得點圈有人時登板代打，他也沒讓教練團失望，敲出當時帶有追平分的一壘安打。

關鍵字： 諸羅山盃嘉義新北忠義國小黃明輝陳宇軒謝秉軒
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