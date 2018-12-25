大聯盟各隊最想要的聖誕禮物（六）　國聯西區篇

▲外傳「邪惡帝國」道奇想要爭取哈波。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

一年一度的聖誕節來了，全球各地的人們都希望得到聖誕老人贈送的禮物，當然對於大聯盟球團來說也不例外，美媒《The Score》整理大聯盟30支球隊聖誕禮物願望清單，條列出每一隊目前最需要的禮物–國聯西區篇。

道奇：更高的奢侈稅門檻

新世代「邪惡帝國」道奇隊近年花錢不手軟，但大聯盟奢侈稅總是讓道奇無法隨心所欲的花錢，明年賽季大聯盟奢侈稅門檻提高，加上道奇與紅人完成7人交易，清出團隊薪資空間，他們將有機會全心全意爭取像哈波（Bryce Harper）這樣的超級巨星加盟。

洛磯：留下看板球星亞瑞納多

洛磯球星亞瑞納多（Nolan Arenado）將在下個賽季結束投入自由市場，洛磯球團有意提出長約綁住這位看板球星，但洛磯是否有能力開出讓亞瑞納多點頭答應的優渥價碼仍是未知數，不過假使亞瑞納多本人也想要續留，將是洛磯最開心的聖誕節禮物。

響尾蛇：找到接手葛蘭基巨大合約的球隊

雖然響尾蛇擁有衝擊季後賽的實力，但總管哈森（Mike Hazen）計畫重建球隊，已經先將葛斯密特（Paul Goldschmidt）送至紅雀，現在打算出清王牌「Z魔神」葛蘭基（Zack Grienke），只是因為他合約尚有3年1.04億美元，加上交易否決名單就多達15隊導致交易卡關，所以現階段響尾蛇的聖誕願望就是找到願意交易的球團。

▲響尾蛇急欲交易王牌「Z魔神」葛蘭基。（圖／達志影像／美聯社）



巨人：一位喊得出名字的明星外野手

巨人達格（Steven Duggar）、威廉森（Mac Williamson）、蕭爾（Chris Shaw）和佛格森（Drew Ferguson）都是不錯的外野手，但星度不足。明年麥卡臣（Andrew McCutchen）轉戰費城人，儘管他在打擊貢獻上沒有特別突出的表現，但他的離去讓巨人外野陣容星度更加黯淡，身為大市場球隊之一的巨人，肯定會想要一位名氣響亮的外野手，或許簽回潘斯（Hunter Pence）是個不錯的選擇。

教士：先發投手

今年自由市場先發網羅消息中，少不了教士隊的名字，在交易市場上，也時常聽聞教士的隊名，從大都會「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）到藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman），都是球團目標的交易對象，教士想要擠身國聯西區強權，首要目標就是補先發，而先發輪值也是球隊當前最需要加強的地方。

▲教士隊把補先發擺在第一順位，目標交易「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）。（圖／達志影像／美聯社）



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