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林子偉回母校高苑工商捐贈球具　勉勵學弟：不要怕失敗

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▲林子偉回母校高苑工商。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林子偉回母校高苑工商，捐贈球具。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

旅美好手林子偉24日回母校高苑工商，不只捐贈球具，還將在大聯盟所學傳承給學弟，包含打擊和守備訓練。

林子偉表示，「高中在這裡三年，不管是董事長余政憲、總教練李來發還有教練團，他們教我很多東西，畢竟自己也從這裡出身，所以希望能回饋球具，也很感謝國泰金控的協助。」

林子偉經常回饋母校也成為榜樣，今年剛與水手隊簽約的張景淯還有加入富邦悍將的外甥蕭憶銘都在這天齊聚高苑工商，一起傳承經驗給學弟。

林子偉針對學弟內野守備分享經驗，他特別著重反手接球，並告訴學弟腳步與節奏感的重要性，蕭憶銘雖然才剛進職棒不到半年，但是在悍將秋訓也從劉榮華教練身上吸收很多守備觀念，例如眼睛要跟著球進手套等。

林子偉近兩年擁有大聯盟經驗，他認為技術層面不是問題，必須把心態調整好，用正面思考迎接挑戰，他希望能分享給學弟，「不要怕失敗。一個失誤或打不好喪失信心，不需要太在意，我學到的是，過去的事情就忘了，失誤靠打擊和守備彌補回來，打擊的話下一個打席再打回來，轉換一些想法。」

林子偉24日回母校捐贈球具，25日耶誕節要回到故鄉那瑪夏鄉的民生國小，執行「那瑪夏MINI精進計畫」，讓部落的小學生了解棒球的樂趣。

▲林子偉回母校高苑工商。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林子偉回母校高苑工商。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 林子偉紅襪高苑工商
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