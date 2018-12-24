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同區對手補強不斷　小熊欲清薪資空間搶哈波

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▲哈波（Bryce Harper）在國民主場最後一戰？ （圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）是各隊休賽季所追逐的目標。 （圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

根據《芝加哥太陽報》報導，在休賽季幾乎沒做任何補強的小熊在冬季會議期間有和哈波(Bryce Harper)的經紀人波拉斯會面，小熊棒球事務總裁艾普斯坦(Theo Epstein)還要求波拉斯，在小熊提出報價以前不要讓哈波與其他球隊簽約，目的是希望能讓小熊有時間能清出一些薪資空間。

小熊在今年球季於加賽和外卡戰接連輸給釀酒人和洛磯，是近4年最差的季後賽成績，同區的紅人隊和紅雀隊都在這個休賽季做了大補強。紅人藉由交易得到道奇的普伊格(Yasiel Puig)、坎普(Matt Kemp)和伍德(Alex Wood)以及來自國民的羅亞克(Tanner Roark)，紅雀則是得到響尾蛇強打葛斯密特(Paul Goldschmidt)和後援強投米勒(Andrew Miller)，這讓小熊感受到危機。

在另一位強打自由球員馬查多(Manny Machado)看來會在白襪、費城人和洋基之間做選擇之下，小熊試圖想簽下哈波，但以他現在平均一年大約3000萬美元的行情，小熊如果要避免豪華稅勢必還要做交易來清出薪資空間，而目前小熊只簽下兩名較便宜的後援投手，連總教練人選都還未確定，因此還是有許多變數。

▼小熊還不確定是否續約梅登。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊教頭梅登大暴走，不爽裁判改判。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟小熊哈波
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