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希爾德砍28分最後追平三分彈　國王逆轉擒鵜鶘

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▲▼希爾德（Buddy Hield）,福克斯（De`Aaron Fox）（圖／達志影像／美聯社）

▲國王後衛希爾德（左）,福克斯（右）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

國王24日迎戰鵜鶘，悶了前三節的國王於第四節最後5分鐘終於甦醒，不但連續阻擋鵜鶘3波進攻，希爾德（Buddy Hield）更於底角飆進後仰三分球，國王飆出19比5攻勢，終場希爾徳轟進6顆三分砍下28分，國王以122比117逆轉擊敗鵜鶘，國王戰績也爬升至西區第七。

國王開局因福克斯（De'Aaron Fox）手感冰冷，且擅打快攻的特性遭鵜鶘封鎖籃板而無法啟動，導致國王第一節就落後11分，福克斯雖於第二節飛身上演追魂鍋，但仍上半場結束鵜鶘仍落後11分。

第三節國王仍無法將分差縮小，但9分鐘時福克斯投進三分球後國王進攻因此甦醒，波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic）、希爾德也加入搶分行列，三人於2分鐘內連趕8分，希爾德於5分鐘飆進後仰追平三分彈又一人殺進前場取下2分，國王終於反超，考利斯坦（Willie Cauley Stein）與波格丹維奇再補上6分，國王將分差擴大至7分，也終結比賽懸念，終場國王第四節成功上演逆轉勝，鵜鶘也因此吞下4連敗。

國王希爾德近5場外線手感火燙，場均可飆進5.4顆三分球，他攻下28分、6籃板，福克斯此雖役手感冰冷，但也有19分、11助攻雙十表現，考利斯坦與波格丹維奇各有22分與24分成績。

鵜鶘此役仍靠戴維斯（Anthony Davis）與哈樂戴（Jrue Holiday）攻下26分與27分，但鵜鶘三分球投26中6僅有23%命中率，雖然成功鞏固籃板使國王一度無法發揮快攻，但決勝節發生4次失誤，也遭國王單節灌入36分，單節21分寫下四節最低，因此遭國王逆轉。

▲▼Anthony Davis。（圖／CFP）

▲鵜鶘戴維斯此役第四節僅投進1顆三分。（圖／CFP）

關鍵字： 國王鵜鶘希爾德NBA
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