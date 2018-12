希爾德砍28分最後追平三分彈　國王逆轉擒鵜鶘

▲國王後衛希爾德(左),福克斯(右)(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

國王24日迎戰鵜鶘,悶了前三節的國王於第四節最後5分鐘終於甦醒,不但連續阻擋鵜鶘3波進攻,希爾德(Buddy Hield)更於底角飆進後仰三分球,國王飆出19比5攻勢,終場希爾徳轟進6顆三分砍下28分,國王以122比117逆轉擊敗鵜鶘,國王戰績也爬升至西區第七。

國王開局因福克斯(De'Aaron Fox)手感冰冷,且擅打快攻的特性遭鵜鶘封鎖籃板而無法啟動,導致國王第一節就落後11分,福克斯雖於第二節飛身上演追魂鍋,但仍上半場結束鵜鶘仍落後11分。

第三節國王仍無法將分差縮小,但9分鐘時福克斯投進三分球後國王進攻因此甦醒,波格丹維奇(Bogdan Bogdanovic)、希爾德也加入搶分行列,三人於2分鐘內連趕8分,希爾德於5分鐘飆進後仰追平三分彈又一人殺進前場取下2分,國王終於反超,考利斯坦(Willie Cauley Stein)與波格丹維奇再補上6分,國王將分差擴大至7分,也終結比賽懸念,終場國王第四節成功上演逆轉勝,鵜鶘也因此吞下4連敗。

Buddy Hield with a clutch four point play opportunity and celebrates in front of his old team's bench pic.twitter.com/1PDu6eIF1o