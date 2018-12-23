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庫班說美國青年好手都去歐洲打球　巴恩斯不認同老闆

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▲▼ 唐西奇（Luka Doncic）。（圖／CFP）

▲獨行俠新秀唐西奇。（圖／CFP）

獨行俠斯洛維尼亞籍新秀唐西奇（Luka Doncic）本季數據亮眼，表現儼然成為本季最佳新人王熱門的他，而因歐洲背景的特殊性，老闆庫班（Mark Cuban）因此笑稱，「美國年輕球員都應去斯洛維尼亞學習怎樣打球，這樣聯盟的球員大概也會因此變很強。」但陣中大前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）卻對此感到不以為然。

庫班表示，「如果我們把最好的球員在他們成為全美麥當勞第一隊並只會在意自己精華片段與嘲弄對手前送去斯洛維尼亞學打球，那聯盟現在大概會強好幾倍吧。」

庫班嗆聲湖人，表示沒在怕新F4陣容，也沒興趣。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠老闆庫班。（圖／達志影像／美聯社）

此言論一出後，獨行俠陣中前全美麥當勞第一隊的巴恩斯對此表示，「針對此言論我並不同意，也覺得不好笑，我也認為這不會讓連聯盟變得比較特別。」

巴恩斯接著表示，「聯盟很棒的原因是因為有來自世界各國的球員沒錯，但也有很多球員帶著不同的背景努力地打出獨特的代表球風。我們應該為此感到高興。在我們的社區裡我們從來不會害羞去分享如何打球，這是我們因此屹立不搖的原因。」

巴恩斯曾於18歲獲得2010年全美麥當勞明星賽最有價值球員，並於該年獲得美國籃球先生，隨後並加入喬丹（Michael Jordan）母校北卡羅來納大學（University of North Carolina），並於2012年以第一輪第7順位獲金州勇士隊選中。

▲▼Harrison Barnes。（圖／CFP）

▲獨行俠巴恩斯。（圖／CFP）

全美麥當勞高中選拔自1977年已有41年歷史，許多偉大球員如魔術強森（Magic Johnson）、湯瑪斯（Isiah Thomas ）、喬丹、卡特（Vince Carter）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、羅斯（Derrick Rose）等人都曾被入選第一隊。

庫班會出此言論故然是受唐西奇影響，但巴恩斯顯然覺得不以為然，此次言論也再次彰顯聯盟外籍球員與美國本土球員由養成到對抗的良性競爭現象。許多球評也認為歐洲的確較美國本土球員較有競爭力，美國則太依賴曝光而影響球員發展。

也因如此，聯盟自2015年開始將原為一年級生與二年級生的新秀對抗賽改為選拔世界隊與美國隊，而世界隊近4個球季以來也以3勝1敗的壓倒性勝利領先美國隊。

▲NBA新秀挑戰賽，金塊莫瑞、灰狼湯斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年新秀挑戰賽金塊加拿大籍後衛莫瑞獲得MVP，世界隊最終也獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 獨行俠庫班巴恩斯唐西奇
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