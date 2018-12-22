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擺攤支持曾俊欣母親身體撐不住　阿德糖葫蘆恐歇業

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▲▼ 曾俊欣母親蔡仲涵代表兒子領取精英獎 。（圖／體育署提供）

▲ 曾俊欣母親蔡仲涵 。（圖／體育署提供）

記者林育正／綜合報導

「夜市球王」曾俊欣的故事登上《紐約時報》，內容寫道因為父親曾育德多年帶著他在國外訓練比賽，媽媽蔡仲涵只能一人顧攤扛起生意。不過因為太過疲累，接下來樂華夜市的「阿德糖葫蘆」恐怕得暫時歇業。

曾俊欣今年連續在法網和溫網青少年組單打奪冠，被看好在網壇闖出一片天。而在他小時候，就常窩在糖葫蘆攤後寫功課。「阿德糖葫蘆」營業時間自下午4點開始至凌晨1點，對父母來說非常辛苦。做生意期間蔡仲涵必須站著工作，爸爸曾育德過去凌晨2點睡，只睡3個半小時就得起床帶著曾俊欣練球，練習結束能夠再小睡一下，準備下午的練習和晚上的生意。

不過因為長年辛苦工作，造成蔡仲涵腿部嚴重發炎，談到妻子的狀況，曾育德也不禁落淚。「她逐漸感覺到身體撐不住，我不希望她這麼辛苦，最近她也說真的做不下去了。」

▲▼曾俊欣。（圖／海碩整合行銷提供）

「爸爸總是在我身邊支持我，媽媽做生意也非常辛苦。」曾俊欣說。他目前世界排名441名，明年將正式挑戰職業網壇。「如果他的職業生涯順利，我們就不用如此擔心經濟狀況了。」曾育德說。

曾俊欣成為青少年球王以前，就曾到小威廉斯(Serena Williams)的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）開設的網球學院訓練，獲得大力讚賞。「他身材相對瘦小，但未來一定會變得更強壯，他的努力程度真的不可思議。你不需要擁有高大身材，才能在網壇取得成功。看看喬科維奇(Novak Djokovic)，他非常輕盈移動能力極佳。曾俊欣非常努力，他每天訓練的質量和強度在網壇非常少見。」

曾俊欣明年起將挑戰職業網壇，希望能在職業賽收入貼補糖葫蘆攤停業的費用，讓媽媽好好休息。「我們不知道他能在職業走多遠，但會儘一切努力幫助他發揮天賦。」曾育德說。

▲▼ 曾俊欣。（圖／海碩整合行銷提供）

▲ 曾俊欣。（圖／海碩整合行銷提供）

關鍵字： 曾俊欣糖葫蘆
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