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向法院控訴水手種族歧視　女總監馬丁要求高額賠償

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▲前水手總監馬丁（Lorena Martin）控訴球團種族歧視。（圖／達志影像／美聯社）

▲前水手總監馬丁（Lorena Martin）控訴球團種族歧視、性別歧視。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

水手先前驚爆種族歧視風波，總監馬丁（Lorena Martin）在被開除後，爆料總管迪波托（Jerry Dipoto）、總教練薩維斯（Scott Servais）等高層看不起拉美裔球員，用歧視字眼侮辱球員，稱他們「又懶又笨」。馬丁決定將水手告上法庭，並控訴水手解僱的方式並不合法。

針對前總監馬丁的指控，水手球團表示，在馬丁被解僱之前，球隊從來沒有對任何球員有任何種族歧視。關於被指控看不起拉丁美洲選手，水手堅稱球隊並沒有出現這類的問題，至於大聯盟官方則開始著手調查這起事件。

馬丁是在2017年加入水手團隊，原本簽約3年擔任運動表現部門總監，不過在今年10月遭到開除。馬丁在《Tacoma News Tribune》中提到，迪波托再一次爭執後竟然這樣跟她說，「你知道你是誰嗎？你只是個自大的拉丁裔。」馬丁當時回答，「不，我是個非常有自信能夠勝任工作的人。」結果迪波托回她，「喔，你知道的，有時候你真的是愚蠢至極。」馬丁指出，迪波托非常喜歡用「愚蠢至極」這個字眼。

馬丁也指控薩維斯性別歧視，時常因為自己是女性而遭受歧視，春訓時的球團與球員會議，薩維斯就不允許她參加，「就老實跟你說吧，因為你是女性。」薩維斯直接表明因她是女性，不給她參與這場會議。

馬丁這份起訴書中，要求球團為所有員工制定性別平等規範，同時要求水手隊對自己過去和未來的經濟損失進行賠償，原本她的合約將於2020年結束，所以馬丁也一併要求補償損失的收入。

▲水手總管狄波托（Jerry Dipoto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手總管迪波托（Jerry Dipoto）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 水手種族歧視馬丁
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