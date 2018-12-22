新北U18／恩師陽介仁一番話　林詠翔傷後復出飆生涯最速

▲高苑投手林詠翔飆速。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

高苑工商高二投手林詠翔22日季軍戰飆速後援吸睛，投出生涯最快146公里，高一時期受傷曾懷疑自己，幸好國中恩師陽介仁一番話提點，學長林逸達也在低潮時給予鼓勵，讓他走過低潮，現在要一步一步地投出自己的一片天。

高雄市由高苑工商代表，季軍戰先發投手潘柏至投7局用111球達限制退場，林詠翔8局接替，投2局，用34球，未被敲任何安打，飆1K有2次保送。

總教練李來發賽後表示，林詠翔一直是我們很期待的投手，球速能達140公里以上，但對自己沒信心，相信這場之後他能把信心找回來。林詠翔此戰飆出生涯最快146公里，他賽後透露，「有比較有信心，木棒聯賽為球隊做出貢獻，先發、後援都好，希望能打進四強。」

林詠翔原就讀建和國小的林詠翔，因參加台東綺麗紅珊瑚成棒隊所舉辦的育樂營，在營期間表現不錯，被已故卑南國小教練吳映賜注意，並詢問他加入球隊的意願，開啟棒球之路。

林詠翔國中就讀人才濟濟的新生國中，埋沒在菁英球員中，高一上學期手肘受傷休息，直到4月東岸聯盟才復出登板。回想這段難熬的日子，林詠翔說，「學長林逸達告訴我說，人都會有低潮，也鼓勵我要加油，我的國中教練陽介仁則跟我說，會退步是因為懶惰，不要擔心因傷休息太久。」

國中以前林詠翔是三拍子投打兼修，現在專心在投球工作，透過這次邀請賽季軍戰的2局找回信心，他說，「表現不好一定是練不夠，現在科技發達，我也會看影片找缺點，好的思維才會有好的成績，這場是有進步，但還不夠，還是要一步一步慢慢來。」

▲高苑投手林詠翔飆速。（圖／記者楊舒帆攝）