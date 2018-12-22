新北U18／四強輸球李來發說重話　高雄市振作奪季軍

▲新北U18，高雄市潘柏至7局好投。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18國際青棒賽22日季軍戰，高雄市前一戰四強賽輸球，總教練李來發輸球說重話，季軍戰球員力圖振作，靠著先發投手潘柏至先發好投，林詠翔飆速壓制新北白，最終以5比1獲勝，拿下季軍。

新北白2局上突破潘柏至，盧彥祖、宋克林安打攻下1分，2局下反攻，劉愷廷、林正信、洪翊銘安打添2分超前比數，4局下劉愷廷利用守備失誤上壘，翁耀宗二壘安打帶1打點，洪翊銘在敲安打追加2分。

潘柏至度過2局亂流後，投完7局沒有再掉分，用110球，被敲6安打，三振、保送各5次，失1分。總教練李來發表示，「本來想說3任投手排不夠，還好潘柏至爭氣，他是有進步但還有進步空間，而且他是有條件的，身材夠高，直球、變化球都能丟進好球帶，才能算投手材料。」

後援的林詠翔頻頻飆出144公里以上速球，生涯最快146公里，李來發提到，他是我們一直很期待的投手，也希望這場比賽帶給他信心，未來能有更好的表現。林詠翔後援2局，用34球，未被敲出安打，有2保送、1三振，無失分。

高雄市打線這次邀請賽調整不及，四強賽打者吞13K，以1比3不敵台北市後，李來發賽後說了重話，季軍戰拿下勝利後，李來發說，「我告訴他們，高三球員價值要拿出來，不能怠慢，這場多讓高二上場，希望能讓他們知道，相信能聽進去。」隊長曾傳昇未在先發之列，不過替補上場仍有安打建功，主砲林逸達前一戰又投又打，此戰休兵未上場。

▲新北U18，高雄市潘柏至、林詠翔。（圖／記者楊舒帆攝）