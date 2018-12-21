ABL／決勝期「軟手」　夢想家72比86不敵菲律賓本季首連敗

▲夢想家不敵菲律賓，本季首度連敗。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／馬尼拉報導

作客強勢的衛冕軍菲律賓火焰，夢想家一路僵持到最後，卻在第四節軟手被火焰不斷的打出反快攻，一波13比0攻勢帶走，終場72比86開季六連勝之後二連敗，無法搶回龍頭寶座。

在新的本土認定政策之下，菲律賓火焰陣中多達6名美菲混血球員，其中不乏迪安森（Caelan Tiongson）這類過去其他球隊的亞洲外援，還有帕克斯（Bobby Ray Parks Jr.）菲律賓國家隊成員，外援則是上季在SBL掀起炫風的拉莫斯（Peter John Ramos）、柏克曼（Renaldo Balkman）兩位擁有NBA資歷的波多黎各國家隊成員，陣容完整被認為擁有衛冕實力。

夢想家在補進田壘、李學林、陳世念3名過去中華隊成員，以及3名外援米勒（Malcom Miller）、阿提諾（Will Artino）、葛萊斯（Tevin Glass）助拳後，從上季的1勝墊底球隊成為開季6連勝新勢力。上一場作客泰國莫諾吸血鬼阿提諾腹瀉之下終止連勝，此役又是另一個考驗。

▲拉莫斯（Peter John Ramos）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲柏克曼（Renald Balkman）。（圖／記者潘泓鈺攝）

夢想家在19日抵達菲律賓馬尼拉，隔天進行2個小時的練球擬定戰術，21日比賽當天早上1小時暖身性練球後，晚間20：00踢館City Hall體育館。錢肯尼（Kenny Chien）、阿提諾連線，開局取得16比8領先，次節拉莫斯甦醒之外帕克斯也不斷挑戰籃筐，火焰單節拿下25分追成39比39平手。

第三節火焰最後一波進攻，厄畢茲唐多（Joshua Urbiztondo）三分球命中帶著3分領先進入第四節。比賽倒數6分半鐘，米勒兩罰俱中夢想家要回4分優勢，但進攻突然全面失靈，不斷的失手讓火焰打出4波反快攻狂拉13比0攻勢，這段期間內夢想家僅拿到3分，終場就讓火焰以86比72打下主場開幕戰勝利，開季3連勝保住龍頭地位，夢想家則是6勝2敗本季首度連敗維持第二。

▲陳世念。（圖／記者潘泓鈺攝）

雖然照著總教練穆雷（Dean Murray）成功的策略，將場均34.5分的聯盟得分王柏克曼只拿下19分，但他也狂抓了20籃板並且送出5次助攻，後期展現疲態的拉莫斯16分、7籃板進帳，帕克斯13分，喬維隆納（Paolo Javelona）挹注11分。

夢想家方面，米勒拿下全場最高23分，外帶7籃板、7助攻，阿提諾14分、12籃板雙十演出，葛萊斯14分、9籃板，本土最高得分維錢肯尼的11分，田壘則貢獻5分，李學林2分、5籃板、4助攻。