新北U18／黃聖偉掃低潮安打當守護神　教頭：他是奇兵

▲黃聖偉掃低潮敲安打跑回１分。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

台北市大理高中開路先鋒黃聖偉21日在新北富邦U18國際青棒賽四強賽，不但一掃14支0的打擊低潮陰霾敲出安打，還登板救援守勝，讓他笑容堆滿臉龐，享受英雄時刻，總教練黃文生也直呼他是奇兵。

黃聖偉從高一就排上先發，而且擔任中心打線，5月玉山盃期間轉換角色成第1棒，教練團看重的是他的打擊能力和上壘率，但這次邀請賽表現卻非常不理想，前3戰11打數皆熄火，此戰前3打席也沒將球打出外野，還吞下1K。

直到7局上，黃聖偉2好球後積極進攻，掃出穿越二、游防線安打，迎接休息室歡呼，自己也在上一壘時悄悄比了「1」的手勢。黃聖偉坦言，「第1場打不好就有點影響，第2場變得情緒化，教練找我一對一練習基本動作，今天才調回來。」

掃出首安且跑回本壘，但黃聖偉可沒閒著，還有更重要的任務等著他，7局上高雄市攻占二、三壘，這時黃聖偉接替登板，連解決2人包含1K，8、9局也沒被敲出安打，投2.2局，僅因1保送讓對方上壘，投40球，無失分守住勝利。其實黃聖偉剛從左外野到投手丘練投時控球不太穩定，不過他透露，「有覺得怕怕的，但就冷靜不去想，當作壘上沒人，相信守備。」

從國小階段偶爾代班投手後，沒有太多投球經驗。黃聖偉坦言，「教練要我練投時有嚇到，因為其實外野人手也不太足夠，就用平常心去投，也蠻喜歡又投又打的角色。」黃文生透露，「黃聖偉黑豹旗首度練投，對穀保家商表現不錯，球速135公里左右，心臟很大顆，不會緊張，所以讓他當投手。」此戰鞏固台北市牛棚防線，讓黃文生直呼，「他是我的奇兵！」

▲黃聖偉14支0後終於敲出安打。（圖／記者楊舒帆攝）