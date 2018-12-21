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新北U18／拚勁十足！台北市連4場逆轉勝　與新北藍爭冠

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▲新北U18，台北市黃聖偉、紀慶然。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北U18，台北市黃聖偉後援守勝與捕手搭檔李展毅擊掌。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18國際青棒賽21日台北市火力發威，邱杰德2局中繼、黃聖偉登板化解得點圈危機，以3比1擊敗高雄市，闖進冠軍戰。

連續3場逆轉勝的台北市氣勢如虹，四強賽遭遇勁敵高雄市，雖然2局下被楊強森安打陷於1分落後，3局上馬上就反攻，紀慶然保送上壘後，靠隊友推進上二壘，陳哲安打跑回追平分。

5局上偕俊弘、李展毅安打送回超前分，7局上黃聖偉、偕俊弘連續安打再追加1分，高雄市推出林逸達登板才止血。高雄市一路被台北市投手壓制，包括陳翊瑄先發4局失1分，左投邱杰德壓制左打部隊，投2局無失分。打線方面李展毅2安打，紀慶然快腿跑出2安打也貢獻1得分。

關鍵7局下一、三壘有跑者時，將左外野手黃聖偉拉上投手丘，登板適時飆K，投至9局結束沒有被敲安打，飆2K守住勝利，讓總教練黃文生直呼，「他是我的奇兵！」黃文生透露，黃聖偉黑豹旗首度練投，對穀保家商表現不錯，球速135公里左右，心臟很大顆，不會緊張，所以讓他投球。

由大理高中代表的台北市闖進冠軍，大理今年媽祖盃奪冠，立德盃與穀保家商並列第3，球員拚勁十足成績越來越好，這次邀請賽連續4場演出逆轉勝，22日將與地主新北藍交手，爭取久違的冠軍盃。

▲新北U18，台北市黃聖偉、紀慶然。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北U18，台北市紀慶然2安打。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 新北富邦U18邀請賽黃聖偉台北市
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