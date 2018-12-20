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陳禹勳臉書祝福王柏融　吊出總統蔡英文留言約吃滷肉飯

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▲陳禹勳在臉書祝福王柏融，蔡英文也來留言。（圖／翻攝自陳禹勳臉書）

▲陳禹勳（中）祝福王柏融（右）加盟日本火腿。（圖／陳禹勳臉書）

體育中心／綜合報導

「大王」王柏融19日下午在台北舉辦加盟日本職棒日本火腿隊記者會，桃猿隊友Lamigo桃猿隊友「鄉長」陳禹勳在臉書祝福，要王柏融向日本職棒證明「台灣滷肉飯不比日本壽司差！」竟吊出總統蔡英文貼出台灣滷肉飯的照片回文：「一起為大王加油！一起守護滷肉飯！」

王柏融透過旅外球員制度，入札競標加盟日本火腿隊，3年合約、合約總額400萬美元，19日下午在台北舉辦記者會正式加盟，日本火腿隊社長竹田憲宗、監督栗山英樹都會親自來台，桃猿領隊劉玠廷及總教練洪一中也都出席，栗山英樹為王柏融穿上99號球衣。

Lamigo桃猿隊友「鄉長」陳禹勳19日早上便在臉書上貼文祝福，「恭喜我的神隊友大王，今天要加盟火腿。這些年跟你同隊奮戰很開心，很多緊張的比賽中讓你火力Carry，要跟你說聲謝謝照顧～～～～」。

陳禹勳再寫：「你ㄧ定會向日本職棒證明台灣人不是吃素的，台灣滷肉飯不比日本壽司差！」。並附上#深深祝福、#台灣至寶、#世界的大王、#王柏融、#滷肉飯。而照片是他們接受總統蔡英文召見，在總統府裡的照片。

沒想到這一則貼文竟然吸引總統蔡英文在底下留言，「一起為大王加油！一起守護滷肉飯！」並且附上一張上面有「防疫大作戰！守護滷肉飯！」字眼的滷肉飯照片。

陳禹勳回應：「總統好！下一次去總統府約您一起吃滷肉飯～～。另外請問您這家滷肉飯在哪裡？+1看起來很美味～～～」。

由於球迷沒說總統好，陳禹勳並在留言：「你們都沒跟總統問好，我們鄉親要有禮貌喔～～哈哈。」球迷在在底下蓋出希望可以在大巨蛋看球，想要有室內棒球場的留言串。

▲陳禹勳（中）祝福王柏融（右）加盟日本火腿。（圖／陳禹勳臉書）

▲陳禹勳（右）祝福王柏融（中）加盟日本火腿。（圖／陳禹勳臉書）

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